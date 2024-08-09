16 yaşındayken annesinin başkası olduğunu öğrendi: 32 yıldır gerçeğin peşinde!

“Müvekkilim daha önceden konuyla alakalı 2 dava açmış fakat biyolojik annesi iddia edilen kişinin eski nüfus cüzdanında TC kimlik numarasının olmaması sebebiyle, bu kişiye ulaşılmaması nedeniyle 2 dava da reddedilmiş. Yapılan araştırmalar ve mahkemeden istenilen belgeler neticesinde müvekkilimin biyolojik annesinin TC kimlik numarasını bulduk. Aslında ölü olduğuna dair kaydı geldi fakat hangi tarihte neden öldüğüne dair herhangi bir ölüm tutanağına ulaşılmadığı belirtildi. Buna ilişkin TC kimlik numarasına ulaştıktan sonra ölü olduğu bilgisinin gelmesi sebebiyle mirasçılarını davaya dahil ettik. Şu aşamada geldiğimiz noktada müvekkilin biyolojik annesinin mezarının yeri açtırılıp, DNA testi yaptırılmadan biyolojik annesi olduğuna dair başka delil bulunamıyor. Müvekkilin dedesinin zamanın belediye başkanı olması ve bize gelen telefonlarda da müvekkilin biyolojik annesinin intihar ettiği, merdivenlerden düştüğü şeklinde söylentiler mevcut. 'Bu işlere bulaşmayın' şeklinde bize birkaç telefon geldi fakat biz hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."