16 yaşındayken annesinin başkası olduğunu öğrendi: 32 yıldır gerçeğin peşinde!
Antalya'da yaşayan Nilşad Parmaksız (48), 16 yaşındayken gerçek annesinin başkası olduğunu öğrendi. 32 yıldır biyolojik annesini arayan Parmaksız, “Bir mezar var ama orada yatıp yatmadığını bilmiyorum. Bana öldüğünü söylüyorlar. Öldü mü yaşıyor mu, merak ediyorum. Tek isteğim, nüfus cüzdanımda öz annemin adının yazması" dedi.
Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA)
• 09 Ağustos 2024 - 13:55 • Son Güncelleme:
Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA)
• 09 Ağustos 2024 - 13:55 • Son Güncelleme: