16 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu, PDF metni ve duaları

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16 Ekim Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de aile içindeki kırgınlıklar ve insanlar arasındaki küslükler.

Hutbede küçük bir sözün zamanla büyük bir anlaşmazlığa dönüşebildiği, aileler arasında miras nedeniyle yaşanan tartışmaların kardeşleri birbirinden uzaklaştırabildiği anlatılıyor.

Aynı camide ibadet eden kişilerin birbirleriyle selamlaşmaması, akrabaların birbirlerini arayıp sormaması ve uzun yıllar süren kırgınlıklar da ele alınan konular arasında.

Diyanet, bu örneklerle insanların başkalarına karşı olduğu kadar kendi davranışlarına karşı da sorumluluk taşıdığına dikkat çekiyor.

CUMA HUTBESİNDE MERHAMET VE DÜRÜSTLÜK VURGUSU

Hutbenin son bölümünde merhametin aile hayatından ticarete, komşuluk ilişkilerinden toplumsal yaşama kadar her alanda korunması gerektiği belirtiliyor.

İnsanların öfkelerini kontrol etmeleri, dedikodudan uzak durmaları, kibirli davranışlardan kaçınmaları ve başkalarının incinen gönüllerini onarmaya çalışmaları isteniyor.

Ticarette dürüst davranmak ve sahip olunan gücü başkalarını incitmek yerine ihtiyaç sahiplerini korumak için kullanmak da hutbenin önemli mesajları arasında bulunuyor.