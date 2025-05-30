Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Türkiye üzerinde değişik bir atmosfer olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller için sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı için tahminlerini de paylaşan Şen, yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını hatta bazı bölgelerde sıcaklıkların 'aşırı' denilecek seviyeye çıkacağını söyledi.
• 30 Mayıs 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2025 - 12:55 • Son Güncelleme: