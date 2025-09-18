1500 yıllık anı canlandı: Aksaray'da görenler gözlerine inanamıyor

1

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da 5. ve 6. yüzyıllarda Hıristiyanlık dünyasının üç büyük azizinden biri olarak gösterilen Nazianzoslu Gregorios'a ithafen yaptırılan Kızıl Kilise ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.