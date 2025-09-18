GAZETE VATAN ANA SAYFA
1500 yıllık anı canlandı: Aksaray'da görenler gözlerine inanamıyor

1500 yıllık anı canlandı: Aksaray'da görenler gözlerine inanamıyor

18.09.2025 - 12:56Güncellenme Tarihi:

Aksaray'da Aziz Gregorius'a ithafen yaptırılan bin 500 yıllık Kızıl Kilise ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da 5. ve 6. yüzyıllarda Hıristiyanlık dünyasının üç büyük azizinden biri olarak gösterilen Nazianzoslu Gregorios'a ithafen yaptırılan Kızıl Kilise ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Kızıl Kilise Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde dağların arasındaki ovada yer alıyor.

Kilise, ismini kesme kızıl taşlardan alırken, Aziz Gregorius'un ölümünden sonra bu topraklara gömüldüğü belirtiliyor.

Geniş bir ova içerisinde bulunan Kılız Kilise halen yerli ve özelikle yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, bölgeye özellikle Japon ve Çinli turistler geliyor.

Kızıl Kiliseye gelen turistler geçmişin izlerini sürdüklerini belirtiyor.

