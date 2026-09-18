15 yıllık hobisini mesleğe dönüştürdü: Farklı balık türleri için kişiye özel akvaryum tasarlıyor!
Yaklaşık 15 yıldır balık hobisiyle ilgilenen Mustafa Genç, zaman içerisinde edindiği tecrübeleri mesleğe dönüştürerek standart modellerin dışında, tamamen balıkların ihtiyaçlarına ve müşterilerin hayallerine özel akvaryumlar tasarlıyor.
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Yaklaşık 15 yıldır balık hobisiyle ilgilenen Mustafa Genç, zaman içerisinde edindiği tecrübelerle akvaryum tasarım ve üretimine yöneldi. Standart akvaryum modellerinin dışına çıkan Genç, farklı balık türlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak kişiye özel akvaryumlar tasarlıyor.
Evinde hobi olarak başladığı balık merakının zamanla işine dönüştüğünü belirten Genç, müşterilerinden gelen talepleri balık türlerinin özelliklerine göre değerlendiriyor. Bir müşterisinin beslemek istediği balık türünü ve hayalindeki akvaryumu anlatmasının ardından tasarımı zihninde canlandırdığını ifade eden Genç, akvaryumun uzunluğu, genişliği ve yüksekliği başta olmak üzere birçok ayrıntıyı balığın ihtiyaçlarına göre belirliyor.
"STANDARDIN DIŞINDA AKVARYUMLAR YAPIYORUZ"
Akvaryum tasarımında geçmişten gelen tecrübelerin önemli olduğunu söyleyen Genç, "Yaklaşık 15 yıldır balık hobisiyle ilgileniyorum. 15 yıl önce evimde hobi olarak başladığım bu iş, zamanla bu işe yönelmemize vesile oldu. Standart bir şekilde değil de onun haricinde insanlara farklı bir tasarım sunmaya çalışıyoruz. Her canlı kendine özgü. Geçmişten gelen tecrübelerimiz olduğu için hemen hemen bütün balık türlerini beslemiş biri olarak müşterim beni aradığı zaman, ‘Şöyle bir akvaryum istiyorum, şöyle bir balık beslemeyi düşünüyorum' dediğinde hemen kafamızda onu canlandırıyoruz" dedi.
Balığın ihtiyaç duyduğu akvaryum ölçülerini belirlediklerini anlatan Genç, "Yükseklik, genişlik, uzunluk, arka fon ne olacak, balık hangi rengi seviyor, hangi rengi sevmiyor, akvaryum kaç litre olmalı gibi bilgileri geçmişten gelen tecrübelerimize dayalı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
"YAPTIĞIMIZ AKVARYUMLAR BİRAZ DAHA MEŞAKKATLİ OLUYOR"
Piyasadaki standart akvaryum modellerinden farklı tasarımlar yaptığını belirten Genç, "Normal piyasadaki akvaryumculara göre yaptığım akvaryumlar çoğu zaman standardın dışında kalıyor. Yaptığım akvaryum modelleri, tasarımları ve yapım aşamaları biraz farklı oluyor. Biraz meşakkatli, zor oluyor ama çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
Genç, tasarladığı farklı sistemlere örnek olarak yanında bulunan akvaryumu göstererek, "Yurt dışında, genelde Çin ve Asya bölgelerinde bu tarz akvaryumlar ‘tepe sumplı' diye tabir ediliyor. İçi ve arkası fayanslı bir akvaryum. Akvaryum suyu zeminden alıyor, üste veriyor. Üstte filtrasyonu sağlandıktan sonra tekrar akvaryuma aktarıyor. Bunun gibi birçok model ve tasarım yapıyoruz" dedi.
"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ürettiği akvaryumlara gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini ifade eden Genç, "Elimden geldiğince işimin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyorum. Yaptıkça insanlar gerçekten yaptığı yorumlardan, beğenilerden veya telefon görüşmelerinden tebrik mesajları gönderiyor. Çok hoşlarına gittiğini söylüyorlar. Elimden geldiğince her geçen gün üzerine de koyarak daha iyilerini, daha güzellerini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Akvaryum üretiminin dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını vurgulayan Genç, cam kesiminden montajına kadar milimetrik hesaplamaların büyük önem taşıdığını söyledi. Genç, "Bu işin çırağı olmuyor. Çünkü bir akvaryum aslında görünürde bakıldığında ‘dört tane camı yapıştırıyorsun, bırakıyorsun' gibi olmuyor. O dört camı yapıştırmak bile tamamen bilgi istiyor. Camın 1 milim veya 2 milim eksik ya da yanlış kesilmesi, camın bir tarafının çap olmasına veya aradaki silikonun ezilmesine, bir tarafın aşağıda bir tarafın yukarıda kalmasına neden olabiliyor. Taban camının aşağıda veya üstte olması gibi birçok detay var. Aslında çok dikkat gerektiren bir iş" dedi.Cam kesiminde yaşanabilecek milimetrik hataların telafisinin de oldukça zor olduğunu belirten Genç, "Camı keserken yeri geliyor gönye kayıyor, milimetrik bozukluk oluyor. Onu toparlaması çok zor oluyor, çoğu zaman toparlanmıyor. Çırağa cam kes desen kesemez. Tehlikeli bir şey. Camın şakası olmuyor" ifadelerini kullandı.