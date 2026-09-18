15 yıllık hobisini mesleğe dönüştürdü: Farklı balık türleri için kişiye özel akvaryum tasarlıyor!

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Ürettiği akvaryumlara gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini ifade eden Genç, "Elimden geldiğince işimin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyorum. Yaptıkça insanlar gerçekten yaptığı yorumlardan, beğenilerden veya telefon görüşmelerinden tebrik mesajları gönderiyor. Çok hoşlarına gittiğini söylüyorlar. Elimden geldiğince her geçen gün üzerine de koyarak daha iyilerini, daha güzellerini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Akvaryum üretiminin dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını vurgulayan Genç, cam kesiminden montajına kadar milimetrik hesaplamaların büyük önem taşıdığını söyledi. Genç, "Bu işin çırağı olmuyor. Çünkü bir akvaryum aslında görünürde bakıldığında ‘dört tane camı yapıştırıyorsun, bırakıyorsun' gibi olmuyor. O dört camı yapıştırmak bile tamamen bilgi istiyor. Camın 1 milim veya 2 milim eksik ya da yanlış kesilmesi, camın bir tarafının çap olmasına veya aradaki silikonun ezilmesine, bir tarafın aşağıda bir tarafın yukarıda kalmasına neden olabiliyor. Taban camının aşağıda veya üstte olması gibi birçok detay var. Aslında çok dikkat gerektiren bir iş" dedi.Cam kesiminde yaşanabilecek milimetrik hataların telafisinin de oldukça zor olduğunu belirten Genç, "Camı keserken yeri geliyor gönye kayıyor, milimetrik bozukluk oluyor. Onu toparlaması çok zor oluyor, çoğu zaman toparlanmıyor. Çırağa cam kes desen kesemez. Tehlikeli bir şey. Camın şakası olmuyor" ifadelerini kullandı.