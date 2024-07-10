15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?





15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.