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Gündem 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?
Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Durum böyle olunca Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi?

• 10 Temmuz 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
1 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı

Hain darbe girişimin sekizinci yıl dönümünde kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar "15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü toplu taşıma bedava mı?

2 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı



15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

3 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı



MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.