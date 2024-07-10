15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Durum böyle olunca Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi?
• 10 Temmuz 2024 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 09:32 • Son Güncelleme: