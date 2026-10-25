102 yıllık şifa merkezine kapasite darbesi! Bursalılar karara tepkili

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Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, 15 Temmuz öncesinde askeri hastane olarak görev yapan 10 yılı aşkın süredir de vatandaşa başta A grubu felçli hastalar olmak üzere fizik ve rehabilitasyon alanında 150 yatakla muhteşem hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni hastanenin bir parçası olarak taşınmasının büyük kayıp olduğunu değerlendirdi.Bursalılar adına konuşan Gürsoy, 150 yatak kapasitesinin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde üçte bir kapasiteye, 1500'e varan günlük ayaktan muayene ve tedavi hizmetinin de 5'te bire düşeceğini öğrendiklerini kaydederek, "Bu hastanede başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere her gün binden fazla kişi hizmet almaktadır. Alanında uzman personeller A grubu felçli hastalar başta olmak üzere nörolojik ve ortopedik rehabilitasyonun yanı sıra lenfödem, skolyoz, el rehabilitasyonu, ergoterapi, konuşma terapisi ve robotik rehabilitasyon gibi özellikli hizmetler sunmaktadır. Burası Marmara Bölgesi'nde çok bilinen ve tanınan klasik bir hastanedir. Hastane şimdi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmak istenmektedir. Geçmişte Anıtlar Kurulu'ndan da onay almış güçlendirme projesi vardır. Hastaneyi tam anlamıyla boşaltmadan bu güçlendirme işlemi yapılabileceği de bu projede bulunmaktadır. Ayrıca güçlendirme mümkün değilse, bu hastaneyi benzer hizmetlerle inşa edilmiş ve şu anda atıl haldeki Barem'e taşımak ve orada daha kapsamlı hizmet vermek de mümkün olabilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ile çeşitli takas alternatifleri hayata geçilebilir" ifadelerini kullandı.