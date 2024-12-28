1 haftadır aralıksız yağan sağanak yağışlar Türkiye'nin en büyük yeraltı gölünü taşırdı! İçeriye girişler yasaklandı
Antalya'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış, İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklüğünde yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda su seviyesi 5 ile 7 metre arasında yükselirken, içeriye girişler ise yasaklandı. Mağaranın masmavi turkuaz renkteki suyu yine yağışlardan dolayı kahverengiye dönüştü.
İHA
• 28 Aralık 2024 - 17:05 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Aralık 2024 - 17:05 • Son Güncelleme: