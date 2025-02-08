1. Dünya Savaşı'nda Almanların istihbarat eviydi! Asırlık köşk kaderine terk edildi

Tekel, bunu yapacak gücünün olmadığını, olsa bile işin ehli kişileri bulmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bu evi ancak devletimizin yetkili kurumları onarabilir. Yapılması gereken sadece resimlerin ve yazıların bulunduğu odayı restore etmek. Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan bu evin yıkılmaması için ilgili kurumların yardımını bekliyorum" diye konuştu.