1. Dünya Savaşı'nda Almanların istihbarat eviydi! Asırlık köşk kaderine terk edildi
Çarlık Rusya döneminde Volga Almanlarından Pfeiffer adındaki dini lider tarafından Kars'ta yaptırılan 114 yıllık ev restore edilmeyi bekliyor. Türkiye'de tek olan evinin tadilatını isteyen Mehmet Tekel (74), "Dedemden kalma Kars'taki tek Alman evi restore edilmezse kullanılmaz hale gelecek. İkinci derece sit alanı olarak kayıtlara geçen evimin gün geçtikçe sıvaları dökülüyor, resim, İncil ve Zebur'dan yazılı ayetler de tahrip oluyor. Bazı yerlerinde de çökme var. Bana, 'Resimlere dokunmadan tadilatını' yapabilirsiniz, diyorlar. Buna gücüm yetmez. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" dedi.
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
• 08 Şubat 2025 - 09:57 • Son Güncelleme:
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
• 08 Şubat 2025 - 09:57 • Son Güncelleme: