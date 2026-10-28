1,5 dereceye geri dönüş illüzyon mu? Uzmanlar uyarıyor: Geri dönüşü olmayabilir

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İklim sisteminin kendisinde ısınmayı güçlendirebilecek süreçler bulunduğuna işaret eden Kurnaz, buz ve kar örtüsünün azalması, donmuş topraklardan karbon salımı, ormanların karbon tutma kapasitesini kaybetmesi ve olası devrilme noktalarının bunlar arasında bulunduğunu anlattı..



Beklenenden daha az ısınmaya neden olabilecek belirsizliklerin de var olduğunu dile getiren Kurnaz, ısınmayı artırabilecek bilinmezliklerin azaltabilecek olanlardan daha ağır bastığı değerlendirmesinde bulundu..



UNEP'in 2,8 derece tahminini yanlış değil, mevcut koşullarda fazla iyimser olarak nitelendiren Kurnaz, şöyle devam etti:.



"İkinci ve en az bunun kadar önemli itirazım, 1,5 dereceyi aştıktan sonra yeniden bu sıcaklığa dönebileceğimiz beklentisine dair. Raporun değerlendirdiği düşük aşım senaryolarında Dünya önce 1,5 derecenin üzerine çıkıyor, ardından yüzyılın ikinci yarısında sıcaklık yeniden düşürülüyor. Bunun gerçekleşebilmesi için yalnızca sera gazı salımlarını çok hızlı azaltmak yetmiyor, üstelik atmosferden, saldığımızdan daha fazla karbondioksit uzaklaştırmamız, yani net negatif karbondioksit salımlarına ulaşmamız gerekiyor. Sorun şu ki bunu gereken ölçekte yapabileceğimizi henüz göstermiş değiliz. Atmosferden yüz milyarlarca ton karbondioksit uzaklaştırmak, çok büyük yatırımlar, enerji, arazi, altyapı ve güvenli, kalıcı karbon depolama kapasitesi gerektiriyor. Bugün bu teknolojilerin ve yöntemlerin bazılarını biliyoruz ancak bunları küresel ölçekte, yeterli hızda ve güvenilir biçimde uygulayabileceğimiz henüz kanıtlanmış değil."