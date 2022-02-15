Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni uygulama! Pilot illerde başladı, sağlık raporları...
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçen hafta Uzaktan Sağlık Hizmetini duyurmuştu. Bununla ilgili çok önemli bir çalışma daha hayata geçiriliyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporu için hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak; raporlar evlerinde düzenlenebilecek. Uygulama pilot illerde başladı. Kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Uzaktan Sağlık” hizmeti kapsamında çok önemli bir çalışma daha hayata geçiyor.
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.
Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.
Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2022