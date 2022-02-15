"CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan Ä°stanbul 10. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef KabaÅŸ hakkÄ±ndaki soruÅŸturma, Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n BÃ¼rosu'nca geÃ§en cuma tamamlandÄ±. Ä°stanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip tutanaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayarak ilk duruÅŸmayÄ± 11 Mart'a bÄ±raktÄ±. Mahkeme, Sedef KabaÅŸ'Ä±n avukatÄ± UÄŸur Poyraz'Ä±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan tahliye talebini ise reddetti.Â

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede, gazeteci Sedef KabaÅŸ "ÅŸÃ¼pheli", CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan "mÃ¼ÅŸteki", Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu "maÄŸdur" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. Ä°ddianamede, Sedef KabaÅŸ hakkÄ±nda zincirleme ÅŸekilde "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±l 5 aydan 8 yÄ±l 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu'na yÃ¶nelik sÃ¶zleri nedeniyle de "Kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret" suÃ§undan toplam 2 yÄ±l 4 aydan 4 yÄ±l 8 aya kadar hapsi isteniyor.

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