Sedef KabaÅŸ 11 Mart'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik sÃ¶zleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve iki bakana karÅŸÄ± "Kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revinden dolayÄ± alenen hakaret" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda toplam 12 yÄ±l 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef KabaÅŸ'Ä±n duruÅŸma tarihi belli oldu. Ä°ddianamenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan mahkeme ilk duruÅŸmayÄ± 11 Mart'a bÄ±raktÄ±.Â
"CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan Ä°stanbul 10. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef KabaÅŸ hakkÄ±ndaki soruÅŸturma, Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n BÃ¼rosu'nca geÃ§en cuma tamamlandÄ±. Ä°stanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip tutanaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayarak ilk duruÅŸmayÄ± 11 Mart'a bÄ±raktÄ±. Mahkeme, Sedef KabaÅŸ'Ä±n avukatÄ± UÄŸur Poyraz'Ä±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan tahliye talebini ise reddetti.Â
Ä°DDÄ°ANAME
Ä°ddianamede, gazeteci Sedef KabaÅŸ "ÅŸÃ¼pheli", CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan "mÃ¼ÅŸteki", Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu "maÄŸdur" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. Ä°ddianamede, Sedef KabaÅŸ hakkÄ±nda zincirleme ÅŸekilde "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±l 5 aydan 8 yÄ±l 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu'na yÃ¶nelik sÃ¶zleri nedeniyle de "Kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret" suÃ§undan toplam 2 yÄ±l 4 aydan 4 yÄ±l 8 aya kadar hapsi isteniyor.
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