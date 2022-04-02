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    EkonomiUygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...
    HaberlerEkonomi Haberleri Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...
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    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Uygun faiz oranlı kredi kampanyası resmen duyuruldu. Banka şubelerinden başvuru yapılabiliyor. Ramazan ayında nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik açıklama geldi. Şekerbank KOBİ'lere özel kredi fırsatını duyurdu. 'İşinize Ramazan Bereketi' adı ile sunulan kredi kampanyasına ilişkin tüm bilgiler Şekerbank şubelerinden alınabilecek.

    02.04.2022 - 17:21 |
    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ’leri “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile desteklemeye devam ediyor. Banka, KOBİ müşterilerinin Ramazan ayında artan nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılıyor.

    UYGUN FAİZ ORANLI KREDİ

    Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan KOBİ müşterilerine kredi fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda Banka, ülke ekonomisinin en önemli gücü olan KOBİ müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla sunduğu gelenekselleşen kampanyası “İşinize Ramazan Bereketi” ile karşılıyor.

    “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ulaşılabilecek.

    'MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

    Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak, KOBİ’lerin, yani asıl üreten kesimin finansmanının Şekerbank için özel bir önem taşıdığını belirterek, “Şekerbank olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıcı uygulama ve kampanyalar ile onların her zaman yanında olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizin her bölgesindeki KOBİ’leri kampanyamızdan yararlanmak üzere şubelerimize bekliyoruz” dedi.

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