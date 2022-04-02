Sıfır araba fiyatları değişti! En ucuz otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
Sıfır araba fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Otomobil fiyatları güncellendi. Nisan ayında otomobillere gelen zamlarla birlikte markalar da güncellenen yeni fiyatlarını duyurdu. 50 bin TL'ye varan zamların ardından yeni liste açıklandı. En ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...
• 02 Nisan 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:
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Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi. Markalar tek tek duyurdu. İşte güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...
2
Citroen C3 1.2 Puretech Manuel
335.000 TL
3
Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo
368.000 TL
4
Fiat Egea 1.4 Fire Easy
265.900 TL
5
Honda City 1.5L VTEC Otomatik
382.200 TL
6
Hyundai i10 1.2 MPI Manuel
285.000 TL
7
Kia Picanto 1.0L Manuel
299.900 TL
8
Mitsubishi Space Star Otomatik
303.250 TL
9
Nissan Micra 1.0 Manuel
388.800 TL
10
Opel Corsa 1.2 Manuel
379.900 TL
11
Peugeot 208 1.2 Manuel
362.500 TL
12
Renault Clio 1.0 Sce Manuel
311.000 TL
13
Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel
320.000 TL
14
Skoda Fabia 1.0 Manuel
379.900 TL
15
Toyota Corolla 1.5 Manuel
381.900 TL
16
Volkswagen Polo 1.0 Manuel
371.300 TL