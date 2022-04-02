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    EkonomiSıfır araba fiyatları değişti! En ucuz otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Sıfır araba fiyatları değişti! En ucuz otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
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    Sıfır araba fiyatları değişti! En ucuz otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Sıfır araba fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Otomobil fiyatları güncellendi. Nisan ayında otomobillere gelen zamlarla birlikte markalar da güncellenen yeni fiyatlarını duyurdu. 50 bin TL'ye varan zamların ardından yeni liste açıklandı. En ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

    • 02 Nisan 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:
    • 02 Nisan 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:
    1Sıfır araba fiyatları değişti En ucuz otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi. Markalar tek tek duyurdu. İşte güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...

    2Citroen C3 1.2 Puretech Manuel

    Citroen C3 1.2 Puretech Manuel

    335.000 TL

    3Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo

    Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo

    368.000 TL

    4Fiat Egea 1.4 Fire Easy

    Fiat Egea 1.4 Fire Easy

    265.900 TL

    5Honda City 1.5L VTEC Otomatik

    Honda City 1.5L VTEC Otomatik

    382.200 TL

    6Hyundai i10 1.2 MPI Manuel

    Hyundai i10 1.2 MPI Manuel

    285.000 TL

    7Kia Picanto 1.0L Manuel

    Kia Picanto 1.0L Manuel

    299.900 TL

    8Mitsubishi Space Star Otomatik

    Mitsubishi Space Star Otomatik

    303.250 TL

    9Nissan Micra 1.0 Manuel

    Nissan Micra 1.0 Manuel

    388.800 TL

    10Opel Corsa 1.2 Manuel

    Opel Corsa 1.2 Manuel

    379.900 TL

    11Peugeot 208 1.2 Manuel

    Peugeot 208 1.2 Manuel

    362.500 TL

    12Renault Clio 1.0 Sce Manuel

    Renault Clio 1.0 Sce Manuel

    311.000 TL

    13Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel

    Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel

    320.000 TL

    14Skoda Fabia 1.0 Manuel

    Skoda Fabia 1.0 Manuel

    379.900 TL

    15Toyota Corolla 1.5 Manuel

    Toyota Corolla 1.5 Manuel

    381.900 TL

    16Volkswagen Polo 1.0 Manuel

    Volkswagen Polo 1.0 Manuel

    371.300 TL

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