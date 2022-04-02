Elektrik abonesi milyonları kapsıyor! Elektrik faturasında yüzde 30 düşüş! Faturası 116 TL'nin üzerinde olanlar dikkat

Yıllık elektrik tüketimi 1100 kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan tüketiciler, elektrik tedarik şirketini değiştirip daha düşük fiyattan elektrik kullanma imkanına sahip olabiliyor. Uzmanlar, bu değişikliği yapmak isteyen vatandaşların hangi detayları göz önünde bulundurması gerektiğini sıraladı.

‘SEÇİM TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE YAPILMALI’

Serbest tüketici olmaya hak kazanan mesken, ticarethane ve sanayi tüketicilerinin, tedarikçi bilgilerine www.epdk.gov.tr adresinden ulaşabildiklerini söyleyen EPDK yetkilileri, “Burada asıl unsur, tüketici kendi tüketim alışkanlıklarını biliyorsa tedarikçiye ona uygun olarak talepte bulunabiliyor. Şöyle ki serbest piyasada elektriğin düşük olduğu fiyatlarda tüketim yapabilen tüketiciler, gün içinde sürekli enerji tüketen tüketiciye göre çok avantajlı hale gelebiliyor. Bu nedenle kendi tüketim alışkanlıklarına göre tedarikçi seçmek faturaya doğrudan yansıyacak indirim sağlayacaktır” bilgisini verdi.

Ayrıca tedarikçi değiştirmenin veya mevcut tedarikçinin anlaşmayı feshetmesinin elektrikte bir kesintiye neden olmadığına dikkat çeken yetkililer, serbest tüketici hakkının kullanılıp kullanılmamasının elektrik enerjisinin fiilen kesilmesine neden olmadığını söyledi.

“2022 yılında ocak ayından şubat ayına geçerken tedarikçisini değiştiren serbest tüketici sayısı özellikle mesken, ticarethane ve sanayi tüketici gruplarında arttı. Mesken, ticarethane ve sanayi tüketici gruplarında sırasıyla yüzde 15, 132 ve 98 artış yaşandı. Tüm tüketici gruplarında ise 268 bin 598 kişiden 609 bin 544 kişiye çıkarak 127 artış gösterdi.” Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

'TEDARİKÇİLER BİRÇOK TEKLİF SUNUYOR'

Serbest tüketici limitini geçen her mesken tüketicisinin tedarik şirketiyle ikili anlaşma kurabildiğini söyleyen EPDK yetkilileri, “Tedarikçiler, mesken tüketicilerine EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi tarifelerden daha düşük fiyatla veya tüketicinin tercihine uygun ödeme koşulları içeren teklifler sunabiliyor. Bu kapsamda serbest tüketici ile tedarikçi arasında kurulan ikili anlaşmadaki fiyat ve diğer koşullara göre kâr edilen miktar değişiyor. Tüketiciler, tedarikçi değiştirmeyerek görevli tedarik şirketinden düzenlemeye tabi tarifeden elektrik enerjisi temin edecek olsalardı fatura tutarlarının ne olacağını www.epdk.gov.tr adresindeki elektrik fatura hesaplama modülünden kontrol ederek kâr durumlarını değerlendirebilirler” bilgilerini paylaştı.

BU ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN

Tedarikçilerini değiştirmek isteyen ev tüketicileri, teklifi veren tedarikçinin tedarik veya üretim lisansına sahip olup olmadığını EPDK sitesinden kontrol edebiliyor. Serbest tüketicileri, tedarikçi tarafından sunulması gereken Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu'nu, İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Fiyat Karşılaştırma Formu'nu dikkatli değerlendirmeleri ve ikili anlaşmayı detaylı incelemeleri konusunda uyaran EPDK yetkilileri, “Tedarikçilerini değiştirmek isteyen serbest tüketicilere, tüketim alışkanlıklarına göre teklifin uygunluğunu kontrol etmelerini ve anlaşma sonrası gelen faturalardaki kalemlerin yapılan ikili anlaşmaya uygunluğunu takip etmelerini öneriyoruz” görüşünü paylaştı.

‘SERBEST TÜKETİCİ OLMANIN ÖNÜ AÇILDI’

EPDK tarafından belirlenen kullanım miktarının geçilmesinin serbest tüketici olmayı mümkün kıldığını söyleyen Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, “Geçtiğimiz yıllarda serbest tüketici olmak için yapmanız gereken tüketim yüksek miktarlarken, özellikle son 3-4 yılda bu rakamlar çekirdek bir ailenin doldurabileceği kadar azaltıldı ve mesken kullanıcılarına elektrik tedarikçisini seçmenin fiilen önü açıldı. Bu durum sadece mesken tüketicilerine değil, sanayi ve ticarethane aboneliklerini de etkiler hale geldi. Son Kaynak Tedarik Tarifesi dediğimiz yine EPDK tarafından limiti belirlenen ayrı bir tüketici grubu da mevcut. Bu grup için EPDK kendi belirlediği tarife üzerinden değil, tıpkı serbest tüketici limiti gibi belirlenen miktarın aşılması durumunda ilgili tüketiciyi serbest piyasadan elektrik almaya teşvik ediyor. Ev tüketicileri, elektrik tedarikçilerini değiştirirken mutlaka EPDK’nın yılda dört sefer yayınladığı üç aylık tarifeleri takip etmeli. Özellikle kademeli tarife uygulaması geldikten sonra EPDK’nın tarifesiyle özel tedarikçilerinin verdiği rakamları karşılaştırarak kendi tüketim profiline uygun modeli seçmeliler.” dedi.

'MESKENLER YÜZDE 20-30 AVANTAJ SAĞLADI'

Ev tüketicilerinin özel tedarikçilerle çalışmasının şimdilik piyasada oluşan rakamlardan yola çıkarak riskli gözüktüğünü ancak geçen yıllarda yüzde 20-30 arasında avantajlar sağlandığını kaydeden Karataş, “Ancak o zamanlarda özel tedarik şirketleri de mesken aboneliklerini kendi portföyüne dahil ediyordu. Geldiğimiz noktada özel tedarikçiler de eskisi kadar mesken abonesini portföyünü alma yönünde hevesli değil. Bunun düzelmesi için de şu an global çapta etkili olan emtia ve enerji krizinin stabil ve yönetilebilir bir hale gelmesi, enerji piyasalarının biraz daha tahmin edilebilir olması bir başlangıç adımı olacak. Eğer ilerleyen dönemlerde EPDK tarifesi ve serbest piyasa tarafında tüketiciye fayda sağlayacak bir fiyat farkı oluşursa, serbest tüketici hakkını kullanan aboneliklerin sayısı hızla artacak” görüşünü paylaştı. (Betül Topaklı-Milliyet)