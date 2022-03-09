TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yer aldı. Hisarcıklıoğlu, ayak bileğinin burkulması ve sonrasında oluşan ödem nedeniyle programa video konferans yöntemiyle katıldığını belirterek, "Bugün, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun geldiği noktayı, sizlerin neler başardığını, nereden nereye geldiğinizi görüyor ve hepinizle iftihar ediyorum. Sizler, iş hayatında giderek daha fazla yer aldıkça, ülkemizin de güçlendiğine bizzat şahit oluyorum. Hayatın her alanında gösterdiğiniz başarılarla, bulunduğunuz yeri ve bunun daha da ilerisini, hak ettiğinizi gösteriyorsunuz. Zira kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez. İşte biz de bu yüzden dedik ki; kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB kadın girişimci kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik" dedi.

'KADINLARIN DAHA FAZLA ROL ALMASINI İSTİYORUZ'

Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile birlikte TOBB üyelerine mektup yazarak, kadın istihdamına ayrı bir önem vermelerini istediklerini belirtti. Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Ödül Töreni' düzenleyeceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "En çok kadın istihdamını artıran şirket ödülü' gibi birkaç başlıkta ödüller vereceğiz. Böylece kadın girişimci kurullarımızı ülkemiz gündeminde öne çıkartarak daha fazla tanınır hale getireceğiz. Zira bir hedefimiz var; kadınlarımızın sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ve kadınların emekleriyle, ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. Fırsat verildiğinde ve biz erkekler önlerinde engel olmayınca, kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir iş olmadığını da biliyoruz. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'HEMCİNSLERİNİZİ KORUYUN'

Hisarcıklıoğlu, sosyal medyanın etkili kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Devir, sosyal medya devri. Bir işi yapmak kadar yaptığını duyurmak da önemli. Reklam yapmaktan çekinmeyin. Yerel medyayı iyi kullanın. Başarı hikayelerinizi anlatın. Farklı derneklerde üyelikleriniz, görevleriniz olabilir. Ama unutmayın çatı örgüt burası. Öncelikle buraya aidiyet geliştirmelisiniz. Siz sahip çıkarsanız daha çok büyür, siz de büyürsünüz. Hemcinslerinizi koruyun. Unutmayın, birlikten güç doğar. 'Yapamazsınız' diyeni dinlemeyin. Lafa 'elinin hamuruyla' diye başlayan herkese itiraz edin. Kendi hikayenizin kahramanı olun ve lütfen hayallerinizin takipçisi olun. Hep vurguluyorum; aklın cinsiyeti olmaz, başarının cinsiyeti olmaz" ifadesini kullandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de kadının ekonomik bağımsızlığının önemine değinerek, "Kadınların istihdam edilmeleri, onların ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlar ve hane içi karar alma süreçlerindeki güçlerini artırır. Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi vardır" dedi.