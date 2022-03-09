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    Ekonomiİzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam
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    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

    İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

    09.03.2022 - 13:24 | | İHA
    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

    İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME’ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu. UKOME’nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart’tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL’ye çıktığını ifade etti.

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