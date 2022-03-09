Antalya-Alanya Otoyolu projesinde start verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladı

AK Parti İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın bir çok alanda olduğu kadar ulaşımda da önemli hizmetler aldığını söyledi.

Tarım ve turizmin yanı sıra ulaşım alanında da Antalya'nın Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Taş, "Seçim döneminde sözünü verdiğimiz Antalya- Alanya Otoyolu Projesi'nde süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayınlanarak tamamlandı. Bu otoyol projesini önemsiyoruz. Tamamlandığında Antalyamızdan Alanyamıza kesintisiz ulaşım sağlanacak. Son yıllarda artan trafik yükünü hafifletecek bir yol olacak. Otoyolumuz 84 kilometre ana yol olmak üzere bağlantı yollarıyla birlikte 122 kilometre uzunluğunda olacak" dedi.

Antalya'daki trafik sorunun gün geçtikçe büyüdüğünü belirten AK Parti İl Başkanı Taş, "Birileri gibi söylem değil, proje üretiyoruz. Hükümetimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde ulaşım yatırımlarına halkımızın rahat etmesi için devam edecek" diye konuştu.

ANTALYALILAR ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ile ilgili yatırımlara büyük önem verdiğini dile getiren İl Başkanı Taş, şunları söyledi;

"Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya hassasiyetini tüm Antalyalılar biliyor ve görüyor. Bu süreçte ilgi ve alakalarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na , projedeki emeklerinden dolayı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve sürece katkı koyan Antalya AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ederim."