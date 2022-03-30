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    EkonomiTicaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı
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    Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

    Ticaret Bakanlığı 2020, 2021 ve 2022'nin ilk 3 ayında Katar'a toplam 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığını açıkladı.

    30.03.2022 - 17:33 |
    Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi. Katar'a 2022'nin ocak ve şubat aylarında 22 bin 575, mart ayında ise 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı belirtilerek, "Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir" denildi.

    'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA'

    18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin durdurulduğu anımsatılarak, "Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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