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    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    TCDD tarafından HES Kodu açıklaması geldi. TCDD yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES Kodu sorgulaması 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır" dendi.

    04.03.2022 - 18:19 |
    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    TCDD yeni uygulamayı duyurdu ve İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren HES Kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

    TCDD Twitter'da yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES Kodu sorgulaması 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir. Sağlık #UlaşıncaBaşlar" ifadesinde bulundu.

     

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