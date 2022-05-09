Sıfır araba alacaklara kötü haber! İki aydan uzun sürüyor, giden eli boş dönüyor! Araç fiyatları ise...

Global otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu Türkiye'yi derinden etkilemeye devam ediyor. Otomobil satın almak için bayilere giden tüketiciler eli boş dönüyor. Firmalar siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Otomobilde bekleme süresi ithal modellerde iki ayı buluyor. Bazı modellerde bu süre uzuyor.

Türkiye'de üretimi yapılan yerli modellerde ise bekleme süresi bir ay. Piyasada yeterli otomobil bulunmaması satışlara olumsuz yansıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Nisan 2022'de otomobil satışları yüzde 5.8 azalarak 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10.4 artarak 14 bin 471 adete çıktı.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 20.7 AZALDI

Toplam pazar ise yüzde 2.4 azalışla 60 bin 35 adet oldu. Yılın ilk dört ayında ise otomobil satışları yüzde 20.7 azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10.2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Bu dönemde toplam pazar 212 in 85 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de tedarik sorunu 2020'den beri devam ediyor. 2022 sonuna kadar süreceği tahmin edilen tedarik sorunu elinde stok bulunduran markalara yarıyor. Nisanda yeterli stoğu olan markalar satış yaparak rakiplerini solladı.

YERLİLER ÖNE ÇIKTI



Nisanda otomobil pazarında 18 bin 828 adet yerli otomobil satıldı. Türkiye'de üretilen yerli modellerin payı yüzde 41.3'e yükseldi. İthal otoların payı ise yüzde 58.6 oldu. Yılın ilk dört ayında bu oran yerli otolarda yüzde 37.6, ithal otolarda yüzde 62.3 olarak gerçekleşti. Renault nisanda 8 bin 304 adetle en çok otomobil satan marka oldu. Onu 5 bin 405 adetle Volkswagen, 5 bin 272 adetle Fiat, 4 bin adetle Hyundai, 3 bin 868 adetle Toyota izledi.

ELEKTRİKLİLER YÜZDE 138 BÜYÜDÜ



2022 Nisan'da elektrikli otomobil satışları yüzde 138.6 artışla 315 adete yükseldi. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 0.7'e çıktı. Yılın ilk dört ayındaki satış rakamlarına göre elektrikli otomobil satışları ise yüzde 212.6 artışla 1388 adete çıktı. Ocak-Nisan döneminde pazar payı yüzde 0.9'a yükseldi.



DİZELDE TARİHİ DÜŞÜŞ



ODD verilerine göre benzinli otoların payı yüzde 68.7'e yükseldi. Dizellerin kan kaybı sürdü. Nisanda pazar payı yüzde 16.7'ye geriledi. Bu dönemde hibrit otoların pazar payı yüzde 11.8'e çıktı. Nisanda yüzde 52.5 artışla 5 bin 374 adet hibrit otomobil satıldı. Sabah/Ufuk Sandık

'2022'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU BULUNURLUK OLACAK'



Otomotiv pazarındaki mevcut gelişmelerin kuşkusuz birden fazla nedeni bulunuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, pazardaki daralmaya yönelik geniş bir perspektif çizdi.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, 2022 yılına dair öngörülerde her çeyreğin bir öncekinden daha iyi olabileceği ve çip krizinin etkisinin azalacağı beklentisinin hakim olduğunu kaydederek, "Ancak Rusya-Ukrayna savaşı durumu tamamıyla değiştirdi. Bugün baktığımız zaman arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak" dedi.

2022’de Türkiye otomotiv sektöründe ilk gündem maddesinin 'bulunurluk' olacağını vurgulayan Bozkurt, "Pandemi kaynaklı sorunların yol açtığı çip, lojistik ve hammadde ile ilgili belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı için pazar kapanışı tahmininde bulunmak zorlaşıyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacak" ifadesini kullandı.

'FİYATLARIN YÜKSELME İHTİMALİ ARTIYOR'



Dünyadaki enflasyonist ortama da dikkat çeken Ali Haydar Bozkurt, "Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerek ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor" görüşünü paylaştı.

'VERGİLENDİRME SİSTEMİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, otomotiv sektörünün devletin toplam vergi gelirlerinin önemli bir oranını teşkil ettiğinden de bahsederek, dünyadaki gelişmelere paralel şekilde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda sektörün, taşıt alım vergileri, KDV, ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtlarda kullanılan akaryakıtın vergisi, firmaların ödediği vergiler ve yarattığı istihdam da dahil olmak üzere çok ciddi bir kaynak yarattığını kaydeden Bozkurt, "Bu kaynağı korumak ve desteklemek üzere dünyada meydana gelen değişimlere uyum sağlamak hedefiyle sürdürülebilir orta vadeli plan çerçevesinde gerekli adımları hep beraber atmamız gerekiyor" dedi.

İç pazar büyüklüğünün önem teşkil ettiğini anlatan Bozkurt, "Küresel arenada rekabet üstünlüğümüzü koruyarak daha da geliştirmek adına, yeni yatırımların ileri yeni teknolojilerle birlikte ülkemize gelmesinin önünü açmak açısından iç pazarın büyüklüğü önem taşıyor. Yakın geleceğe, gerek altyapı gerekse bir yandan mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar ile hazırlıklı olmamız, küresel arenadaki rekabetçi gücümüzü mutlaka korumamız gerekiyor. Bu durumda vergilendirme sistemimizin günün koşullarına göre yeniden değerlendirilip devreye alınması yerinde olacaktır. Böylelikle, iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesinin de önü açılacaktır" önerisinde bulundu.