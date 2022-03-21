Sağlık sigortası primlerine zam! Yüzde 55 arttı! Sağlık sigortasıyla ilgili flaş gelişme

Koronavirüs salgını döneminde sağlık sigortalarına olan ilgi arttı. Hürriyet'ten Noyan Doğan özel sağlık sigortasıyla ilgili detayları köşesine taşıdı. Doğan, "Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle birlikte 2022 yılında ortalama fiyat yüzde 55 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Yazının konusunun sağlık olmasının iki nedeni var. Birincisi, son günlerde okuyuculardan, özel sağlık sigortalarındaki fiyat artışları ile ilgili çokça soru alıyorum; buna kısaca değineceğim. İkincisi de bir süredir ailecek koronavirüs ile mücadele ediyoruz.

Tedbirsiz davrananlardan mıyız? Şu kadar söyleyeyim; eşimizin, dostumuzun, ‘size de virüs bulaşırsa zaten herkes hasta olmuştur’ dediği boyutta dikkatliyiz. İki senedir, ailedeki kronik hastalıklardan dolayı paranoya boyutunda tedbirlerle hayatımızı devam ettiriyoruz; buna çocuklar da dahil. Peki, nereden bulaştı? Tek endişemiz vardı, o da çocukların okuldan bulaştırmasıydı. Korktuğumuz başımıza geldi. Önce oğlum eşime bulaştırdı; ardından iki kızıma, son olarak da bana bulaştı. Şimdi ailecek karantinadayız.

KARANTİNA GÜNLERİ

Bu karantina işi de garip! Gerçi adı karantina değil, zorunlu izolasyon süreci. Hasta olduğunu bile bile birçok çocuk, genç, yaşlı test yaptırmadan ortalarda dolaşıyor, virüsü yayıyor; bizler ise sorumlu davranıp test yaptırıp, karantinaya giriyoruz. Çokça duyuyorum, birçok kişi, ‘şimdi test yaptırsam pozitif çıkacak, 7 gün karantinaya gireceğim işimden gücümdün olacağım’ deyip, hayatına devam ediyor. Hatta test yaptırmadan önce bana da, ‘aman yaptırma boşu boşuna karantinaya girersin’ dediler de; bilelim, öğrenelim diye kaale almadım.

Bu süreci nasıl geçiriyoruz, kısaca ondan da bahsedeyim. Kimse bana, grip gibi hafif geçiyor, falan demesin. Üç aşılı olduğumuzdan ben ve eşim için belki öyle olabilir ama çocuklar için maalesef hiç de öyle değil. Yaşları aşı olmaya uygun olmadığı, 12 yaşından küçük oldukları için ciddi ağır geçiyorlar. Bunu da şöyle anlatayım, neredeyse hemen hemen her günün sabahını, öğlenini, akşamını ayrı hastane geçirdik dersem, hiç de abartmış olmam ki, bu satırları yazarken halen bir kızımın ağır durumu devam ediyordu. Bu süreçte de iki şeye iyi ki varmış dedim. Birincisi, iyi ki ben ve eşimin aşıları tammış ve iyi ki de özel sağlık sigortamız varmış.

FİYAT YÜZDE 55 ARTTI

Gelelim, son dönemde okuyuculardan özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili aldığım şikâyetlere. Şikâyetlerin ortak noktası fiyat artışı. Doğru, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle birlikte 2022 yılında ortalama fiyat yüzde 55 oranında arttı. Kimi şirkette bu oran biraz daha fazla olabilir. Bazı tüketicilerin de sigortayı kullanımlarından dolayı primleri yüzde 55’lerin de üzerinde artmış olabilir ki, sık doktora gitmek, sık tahlil ve tetkik yaptırmak sigortanın yenileme döneminde fiyata da yansıyor.

Bunun dışında aslında, her yıl özel sağlık sigortalarının primleri belirli bir oranda artıyor. Özel hastaneler de muayene, tetkik, tahlil fiyatlarını her sene artırıyor. Gerek enflasyon gerekse de dövizden kaynaklı maliyet artışları nedeniyle özel hastaneler, fiyat artışına gidince bu otomatik özel sağlık sigortalarına da yansıyor. Genelde özel sağlık sigortalarındaki fiyat artışı medikal enflasyondan kaynaklanıyor ve medikal enflasyon da normal enflasyonun 4-5 puan üzerinde olur ki, bugün için medikal enflasyon yüzde 60’larda. Bu kapsamda da hem özel sağlık sigortasının hem de tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı da 2022’nin başlarında yüzde 55’lerde arttı.