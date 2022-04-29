Paralar bugün banka hesaplarına yatıyor! Ödemeler öne çekildi! Emekli, işçi, çalışmayan, yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi hepsi alacak...

Milyonlarca kişi bu ödemeleri bekliyordu ve güzel haber geldi. Bazı tarihler bayram nedeni ile öne çekildi. Ramazan Bayramı öncesinde tüm ödemeler hesaplara aktarılıyor. Tediye, şehit yakınları ve gazilere destek, yaşlı ve engelli aylıkları, işsizlik maaşları, memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri, yetiştiricilere destek ödemesi gibi birçok alanda ödemeler bugün gerçekleştirilecek. Bugün hesaplara aktarılacak ödemeler hangileri? Kime ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DESTEK ÖDEMESİ

Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarı olan 2600 lira, şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına bugün yatırılıyor. Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık 1500 liradan 2600 liraya çıkarılmıştı.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BUGÜN ÖDENECEK

1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşların maaşları bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor. Yaşlı aylığı 1084 lira, yüzde 40-69 engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar da 1298 lira ödeme yapılıyor.

MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

4/b’li Bağ-Kur emeklileri için ödeme bugün yapılacak. 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Hak sahiplerine 1100 TL ödeme yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARI

İşsizlik maaşları ödemeleri geriye çekildi. Normalde 5 Mayıs tarihinde ödenecek olan işsizlik maaşları, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da, yani bugün hesaplara yatırılacak. Ödeme miktarı 2.137 ile 4. 272 lira arasında değişiyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

YETİŞTİRİCİLERE DESTEK ÖDEMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı arılı kovan desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği başta olmak üzere 7 farklı alanda yetiştiricilere toplam 156 milyon 585 bin Türk Lirası tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Destek ödemeleri bugün saat 18.00 itibariyle yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacak.

Yapılan açıklamada, “Arılı kovan desteği içerisinde 65 bin 302 yetiştiriciye 143 milyon 883 bin Türk Lirası, Bitki karantinası tazminatı desteği çerçevesinde 205 yetiştiriciye 10 milyon 827 bin Türk Lirası, Sertifikalı tohum kullanım desteği içerisinde 224 yetiştiriciye 812 bin 481 Türk Lirası, Düve alım desteği çerçevesinde 10 yetiştiriciye 688 bin Türk Lirası, Çam balı telafi desteği çerçevesinde 88 yetiştiriciye 192 bin 300 Türk Lirası, Yangın ve selden zarar gören kovan desteği çerçevesinde 118 kişiye 136 bin Türk Lirası ve Damızlık ana arı desteği 130 kişiye 45 bin Türk Lirası olmak üzere 66 bin 76 yetiştiriciye toplam 156 milyon 585 bin Türk Lirası ödeme yapılacaktır" denildi.

TEDİYE ÖDEMELERİ

Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Tediye ödemeleri bugün hesaplara geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.