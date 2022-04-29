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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

    29.04.2022 - 10:22 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş değişlik. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

    İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

    BRENT PETROL NEDİR?

    Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

    Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

    Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

    SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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