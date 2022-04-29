Dolar ve Türk lirasıyla ilgili flaş açıklama! Rekor...

Geçen yılın aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, TL mevduatta 2022'nin ilk çeyreğinde rekor artış sağladı. 2021'in sonuna göre 602 milyar lira artarak 2 trilyon 431 milyar liraya ulaşan TL mevduatta, 1 yıllık artışa 915 milyar liraya ulaştı.

VARLIKLARDA HIZLI ARTIŞ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yılın ilk üç ayında yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, yüzde 18.6 oranında artarak 9.2 trilyon liraya çıktı.

Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 8.5 artarak 741 milyar lira oldu. Böylece 2021 sonunda 8.4 trilyon lira olan toplam finansal varlıklar, bu yılın ilk çeyreğinde 9.9 trilyonu geçti. 2022 yılı ilk üç ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yılsonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 495 milyon lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerindeki varlıkları, yüzde 34 artarak 2022 Mart sonunda 2 trilyon liraya çıktı.

2.4 TRİLYON TL MEVDUATTA

800 milyar liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıklarında da hızlı büyüme yaşandı. Geçen yılın sonunda 1.8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıkları, üç ayda yüzde 33 artarak 2022 Mart sonu itibarıyla 2.4 trilyon lirayı aştı. Aynı dönemde, yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, Türk lirası cinsinden yüzde 19 artarak 606.8 milyar liraya, özel sektör eurobond varlıkları ise yüzde 15 artarak 196.8 milyar liraya yaklaştı.

YABANCI DA TL'YE GEÇTİ

Yabancı yatırımcıların (yurtdışı yerleşikler) finansal varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde 58.2 milyar lira (yüzde 8.5 oranında) arttı. 2021 sonunda 682.8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde 741 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde en hızlı artış yüzde 21.8 ile TL mevduatlarda yaşandı.

Yabancının 2021 sonunda 41 milyar 552 milyon lira olan TL mevduatı, bu yılın ilk çeyreğinde 50.6 milyar liraya çıktı. Geçen yılsonu itibariyle 347.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, üç ayda yüzde 9.6 artarak 2022 yılı Mart sonunda 381.2 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 24.7 ile en fazla düşüş ise devlet iç borçlanma senedi varlıklarında yaşandı.

DÖVİZE İLGİ AZALDI

Kurda sağlanan istikrarla 2021 yılı sonu itibarıyla 3.1 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıklar ise yüzde 3 gibi düşük bir oranda artarak 3.2 trilyon lira oldu. Yerli yatırımcılara ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 39.2 oldu.

BORSAYA TALEP VAR

Yerli yatırımcıların pandemi döneminde başlayan borsa ilgisi devam ediyor. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 24 büyüdü. 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde 649 milyar 924 milyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305.6 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 2022 Mart sonu itibariyle 2 milyon 390 bin oldu. (Oktay Özdabakoğlu-Sabah)