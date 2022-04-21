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    Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı

    21.04.2022 - 10:10 | | İHA
    Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.

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