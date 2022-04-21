Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı
21.04.2022 - 10:10 | | İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.
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