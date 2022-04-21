Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın çakıldı! Peş peşe uyarılar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Yurt içi yatırımcıların odağında yer alan gram altın fiyatları içi yön ons altın ile tayin oluyor. Ons altın ise yön arayan dalgalı bir seyir izliyor. Nisan ayıyla birlikte altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilik dünya ekonomileri üzerinde baskı yaratan Rusya Ukrayna Savaşı, enflasyon ve Covid-19 sürecinde normalleşme adımları çerçevesinde atılan para politikası adımları çerçevesinde şekilleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik "Altın fiyatları düşer mi yükselir mi" sorusuna yanıt verdi.