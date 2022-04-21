Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın çakıldı! Peş peşe uyarılar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında sert düşüş. Altın fiyatları birden geriledi. Altın fiyatları son dönemde hem ons hem de gram altın tarafında dalgalı seyir izliyor küresel enflasyon ve jeopolitik riskler ile yukarı yönlü, Fed faiz kararı baskısı ile de aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar kuru desteğini bir süredir kaybeden altın gram fiyatı, daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı gün içinde anlık en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Güne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1953 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar, en yüksek ise 1957 dolar seviyeleri görüldü. Gram altın bugüne 923 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda gerileyerek 921 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 924 lira seviyeleri görüldü. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgişi tahmin peş peşe geldi! İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Yurt içi yatırımcıların odağında yer alan gram altın fiyatları içi yön ons altın ile tayin oluyor. Ons altın ise yön arayan dalgalı bir seyir izliyor. Nisan ayıyla birlikte altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilik dünya ekonomileri üzerinde baskı yaratan Rusya Ukrayna Savaşı, enflasyon ve Covid-19 sürecinde normalleşme adımları çerçevesinde atılan para politikası adımları çerçevesinde şekilleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik "Altın fiyatları düşer mi yükselir mi" sorusuna yanıt verdi.
Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında politik faizinin 50 baz puan artırılacağını fiyatlıyor. Birçok Fed yetkilisi 50 baz puanlık bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyor.
FED’DEN ŞAHİN MESAJLAR
Fed cephesinden faiz artışına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans önümüzdeki iki toplantıda Fed’in önden yüklemeli sıkılaştırma yapabileceğini belirterek 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu söyledi.
Mayıs ayında 50 baz puanlık artış için güçlü gerekçeler olduğunu vurgulayan San Fransisco Fed Başkanı Mary Daly yıl sonuna kadar yüzde 2,5 civarında görülen nötr faize süratle çıkmaları gerektiğini bildirdi.
IMF’NİN RAPORU SONRASI ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ
Öte yandan salı günü paylaşılan IMF raporu sonrası altın fiyatlarında baskı arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.
Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi.
Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.
Pazartesi günü 1998 dolar seviyesine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın IMF’nin raporu sonrası salı günü 1943 dolara kadar geri çekildi.
Geçtiğimiz güne 1950 dolardan başlayan ons altın 1939 dolara kadar geri çekildikten sonra toparlanma kaydederek 1957 dolardan kapandı.
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1953 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar, en yüksek ise 1957 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN DA GERİLİYOR
Çarşamba günü 919 lira seviyesinden açılan gram altın 924 liraya çıktıktan sonra 923 liradan kapandı.
Gram altın bugüne 923 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda gerileyerek 921 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 924 lira seviyeleri görüldü.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? BU 4 MADDEYE DİKKAT!
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor.
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya`ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın `Enflasyondan korunma aracı` olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD`de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed`den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor
Faiz artırımı, sıkı para politikası ve `Şahin` açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.
4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021`de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM`ye katılım 730 milyar TL`yi aştı. Dolar/TL`de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve gram altın için baskı oluşturuyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtladı.
İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.
"ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"
Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.
"ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"
Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
"GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"
İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.
"KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"
Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.
Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
"SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR"
Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şuanda. Bir yanda küresel enflasyon endişeleri bir yandan da Rusya Ukrayna Savaşı`nın etkisiyle jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatları için destek olabilecek ortamdan geçiyoruz. Bu durum altın için yükselişin devamına işaret ediyor.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibi" dedi.