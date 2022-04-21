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    EkonomiSüt, domates, patates, zeytinyağı ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
    HaberlerEkonomi Haberleri Süt, domates, patates, zeytinyağı ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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    Süt, domates, patates, zeytinyağı ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Gıdada artan fiyatlar ve savaşın etkisiyle stok sıkıntısına giren gıdalarla ilgili Tarım Bakanlığı son dakika kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süt ve krema da o listeye eklendi.

    21.04.2022 - 09:29 |
    Süt, domates, patates, zeytinyağı ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

    Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.

    Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

    Patates

    Domates

    Kuru soğan

    Kuru sarımsak

    Hıyarlar, kornişonlar

    Patlıcan

    Fasulye

    Sivri biber

    Zeytinler

    Adi fasulye

    Kırmızı mercimek

    Portakal

    Mandarin

    Limon

    Karpuzlar

    Elma

    Zeytinyağı

    Tavuk eti

    Yumurta

    Tereyağı

    Süt ve krema

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