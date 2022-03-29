Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında artış görülmüş, brent petroldeki artış diğer akaryakıt ürünlerinde de yansımıştı. Son olarak Çin'de salgının artmasıyla alınan kapanma kararı, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceği endişeleri petrolde düşüşe neden oldu. Bunun yanında Rusya Ukrayna savaşında müzakerelerin İstanbul’da devam etmesi petrol fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. . Sektör kaynakları, özellikle yarından itibaren motorin grubuna indirim gelebileceğini belirtiyor. Peki, Motorinde indirim var mı? Benzine zam gelir mi? Bezin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatı ne? İşte tüm detaylar…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Çin'de salgının artmasıyla talebin baskılanacağına ilişkin beklentiler dolayısıyla petrol fiyatlarında görülen düşüş haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya geleceğine yönelik gelişmeler etkili oldu.

Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde beklentiler ve petrol arzı endişelerinin hafiflemesi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de 105 dolardan alıcı buluyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR MU?

30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor. Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA

Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

OPEC+ grubu, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,76 ile 110,29 dolar aralığının direnç, 108,30 ile 107,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.