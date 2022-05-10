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    EkonomiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?

    Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. 2021 yılının son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gitden Merkez Bankası 2022 yılının ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

    10.05.2022 - 09:48 |
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?

    Yatırımcının gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. PPK toplantısı için geri sayım sürerken faiz arttırımının olup olmayacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı almıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası PPK toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Faiz kararı 26 Mayıs’ta saat 14:00’te açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI KAÇ OLMUŞTU?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısında alınan karar faizin sabit kalması yönündeydi. Haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı.

    TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

    2022 YILI MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

    23 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos2022

    22 Eylül 2022

    20 Ekim 2022

    24 Kasım 2022

    22 Aralık 2022

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