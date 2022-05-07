Market fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! KDV indirimi sonrası...

Market fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. "Deterjan, bebek bezi tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'yi, yüzde 8'e düşürme kararı aldık." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle duyurmuştu kararı. 1 Nisan itibariyle temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV yüzde 8'e düşürüldü. Fiyatlar hızla geriledi. O kararın üzerinden 1 ay geçti.

TUVALET KAĞIDI VE BEBEK BEZİNİN FİYATI DÜŞTÜ

Peki, fiyatlar ne durumda? Fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket var. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın karşılaştırdığı ürünlerden tuvalet kağıdı 1 ay öncesine kadar 79 lirayken, şuan fiyatı 72 lira. Bebek bezinde de düşüş var. 1 ay öncesine kadar 100 liraya yakın olan bebek bezinin şuan satış fiyatı 70 lira.

SIVI SABUN VE BULAŞIK DETERJANININ FİYATLARI SABİT

Ve temel ihtiyaç ürünlerinin başında gelen sabun. Sıvı sabunda ise fiyatlar sabit. 1 buçuk litrelik sıvı sabunun satış fiyatı 30 lira. Mutfağın olmazsa olmazı bulaşık deterjanında da herhangi bir fiyat değişikliği görünmüyor. Bulaşık deterjanının satış fiyatı 27 lira.

SEMTLER VE MARKETLER DEĞİŞTİKÇE ETİKETLER DE DEĞİŞİYOR

Fiyatlarda semt ve market değiştikçe etiketlerdeki değişim dikkat çekiyor. Marka farklılığı da etiket fiyatını neredeyse ikiye katlıyor. Vatandaşın beklentisi fiyatların daha da düşmesi.