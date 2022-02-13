Kripto paralar için kritik tarih! Yeni dalga geliyor, son 2 gün... Bitcoin, Ethereum, Shiba...

Kripto para ile ilgili flaş gelişme! Yatırımcılar 15 Şubat'ı bekliyor. Kripto para piyasalarındaki belirsizlik devam ediyor. 10 Kasım'da 69 bin dolar seviyelerinden çakılan Bitcoin 42 bin 442 dolar seviyesinde devam ediyor. İkinci sıradaki Ethereum ise yine 10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek rakamı olan 4 bin 878 doları görmüştü. Şu anda ise yanına yaklaşamayan bir seviyeden 2 bin 926 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde daha fazla dalgalanmaya hazırlanırken BNB 404,19 dolardan, Doge Coin 0,145776 dolardan ve Shiba ise 0,00002916 dolardan işlem görüyor.

15 ŞUBAT'TA RAPOR SUNULACAK

Kripto paralardaki dengesizlik devam ederken Fed'in kararlarının yanı sıra ABD'deki diğer gelişmeler de takip ediliyor. ABD Senatosu'nda düzenlenen toplantıda kripto para madenciliği ele alınırken, FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried da kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Hacmi ABD'ye çekmenin doğru olacağını belirten Bankman-Fried toplantı sonrası ikili taraflı bir toplantı geçtiğini belirterek "Birçok Senatör, alan hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha fazla federal gözetimin nasıl olabileceğini öğrenmekle gerçekten ilgileniyor" dedi. 15 Şubat tarihinde stabilcoinlerle ilgili rapor sunulması bekleniyor. Bilindiği üzere ABD’de sabit coin’ler uzun süredir tartışma konusu ve devlet bu tarz kripto paraları ciddi şekilde regüle etmek istiyor.

17 Şubat'ta ABD’de görülecek Ripple davası da yakından takip edilecek. Aralık 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple’a yasa dışı satış yapıldığı gerekçesiyle dava açılmış ve 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilmişti. Davada Rippe’ın iç yazışmaları mahkemeye sunulacak. İlk kez gün yüzüne çıkacak yazışmalara dair kesin bir bilgi bulunmazken, davanın hakimi mühürlü bazı dosyaların açılmasına karar vermişti.

KRİPTO PARALARDA SUPER BOWL HEYECANI

Her yıl ABD'de düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da ekranlara gelecek. Bu yıl Super Bowl kripto para reklamlarına boğulacak. Geçtiğimiz haftalarda Crypto.com borsasının Super Bowl isim sponsoru olmasının ardından ünlü kaldıraç borsası FTX de karşılaşma esnasında Bitcoin dağıtılacak. Karşılaşmanın ikinci yarısında da FTX reklamı yayınlanacak ancak zamanı tam belli değil.

VERGİ ARTIŞI, UKRAYNA KRİZİ VE FED

Öte yandan kripto paraları etkileyen birçok sebep var. Kripto paralar son zamanlarda Fed'in agrestif tutumundan etkilenirken, yatırımcılar, Washington'un uyardığı Ukrayna'da artan gerilimlerin de geniş piyasa hareketlerini tetikleyebileceğini söyledi. Diğer olumsuz Haber ise Kazakistan'dan geçtiğimiz günlerde gelmişti. Kazakistan, Bitcoin madencilerine yüzde 500 elektrik vergisi artışı getirmeyi planladığını belirtmişti. Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı. Bu karar sonrası kripto paraların olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

YATIRIM ARACI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Wells Fargo yatırım analistleri bu hafta “Kripto Paraları Anlamak” başlıklı özel bir rapor yayınladı. Rapor, ”Yatırım evriminin ilk aşamalarında kalsalar da kripto paraların bugün uygulanabilir yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Yatırım ortamı hala olgunlaşmakta olduğundan, şimdilik profesyonel olarak yönetilen projeleri öneriyoruz. Kripto para birimlerininin ‘erken” yatırım aşamasında görüyoruz. Ancak, bu süreçte önemli bir yol kat edildi. Ayrıca yatırımcıların eğitilmesi önem arz ediyor. Kripto paraların benimsenme oranları küresel olarak hızla artıyor” ifadelerine yer verdi.

DEV ŞİRKET MADENCİLİĞE GİRDİ

Teknoloji devi Intel, blok zinciri teknolojisini daha da güçlendirecek yeni işlemcilerinin yıl sonunda geleceğini duyurdu. Intel, Bitcoin Madenciliği yapanların daha az enerji tüketmesine yarayacak olan bilgi işlem teknolojileri geliştirmek istiyor.