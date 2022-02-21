İş Bankası yeni kararı resmen duyurdu! Hesabı olan müşterileri kapsıyor, şubelerde...

İş Bankası'ndan flaş açıklama! Mesleğini dijital mecralar üzerinden yapan İş Bankası müşterileri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında Dijital İşim Hesabı üzerinden vergi istisnasından yararlanabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre müşterilerin faaliyetlerinden sağladıkları kazançlar tahsil edildiğinde, işlem anında Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen vergi kesintisi otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Vergi tutarları, izleyen ayda İş Bankası tarafından müşterileri adına Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılıyor. Yapılan vergi kesintilerini hesap özetlerinden takip edebilen Banka müşterileri, vergi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirme imkânına sahip olurken, vergi avantajından da yararlanabiliyor.



İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak, aldıkları “193 Sayılı Kanununun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi” ile İş Bankası şubelerinde Dijital İşim Hesabı açabiliyor.



İstisna belgeleriyle banka hesabı açılması gerekiyor



193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler sunan sosyal içerik üreticileri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelirlere kazanç istisnası sağlandı. Uygulamanın detayları, geçtiğimiz Ocak ayında 31717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 318 sayılı Gelir Vergisi Tebliği’nde duyuruldu. Bu kapsama giren mükelleflere istisna dahilindeki gelirlerinin 2022 yılında 880 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 15 oranında gelir vergisi ödeme imkânı sunuldu.



Bu avantajdan yararlanabilmek için mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin istisna belgesi almaları, Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve istisnaya konu kazançların tamamının ilgili hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.