İş arayan herkesi yakından ilgilendiriyor! Görüşmeye giderken sakın bu renk kıyafet giymeyin...

GÜVENMEK VERMEK İÇİN GRİ

Müstakbel yöneticinize mantıklı ve çözüm üretici biri olduğunuzu göstermek istiyorsanız gri ile doğru mesajı verebilirsiniz. Her iş alanı için uygun bir seçim olan griyi kıyafetinizde tercih ettiğinizde fular ya da çanta gibi daha renkli bir aksesuarla kombininize hareket katabilirsiniz.