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    Ekonomiİndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...
    HaberlerEkonomi Haberleri İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...
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    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    Market fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık resmen duyurdu, artık değişti. Tarih belli oldu, en düşük fiyat esas alınacak. İndirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. İndirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

    18.02.2022 - 00:24 |
    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    Son dakika haberine göre; indirimli satışlarda yeni dönem başladı. Bakanlık duyurdu, en düşük fiyat esas alınacak. Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

    KARARLAR 1 MART TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

    İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak. 

    2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

    Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

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