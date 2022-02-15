Et, süt, yumurta, peynir... Marketlerde etiketler bu kez indi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirileceğini açıklamasının ardından, konuyla ilgili karar 14 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, et, süt, yumurta, peynir gibi birçok temel gıda ürününe dün itibariyle yüzde 7 oranında Indirim yansıtılması gerektiği duyuruldu. Biz de indirimlerin uygulandığı ilk gün olan dün sabah itibariyla marketleri dolaştık. Marketlerde Etiket mesaisi pazar geceden itibaren başlamıştı ve dün akşam saatlerine kadar devam etti. Hatta etiketleri yetiştirmekte zorlanan bazı marketlerin, indirimlerin kasalarda yansıtılacağını reyonlara astığı duyurularla tüketicilere bildirdiğini gördük. Dolaştığımız marketlerde tüketicilerin indirimli fiyatları titizlikle kontrol ettiği de göze çarpan detaylar arasındaydı.

EK İNDİRİMLER VAR

Marketleri gezerken dikkatimizi yüzde 7 KDV indiriminin dışında ketçap, konserve, peynir, makarna, çikolata gibi ürünlerde ekstra indirimlerin yapılması da çekti. ‘Cepleri rahatlatan indirimler’ sloganıyla yapılan indirimlerin kimi ürünlerde yüzde 30’u buluyordu. Konuyla ilgili görüştüğümüz zincir Market yetkilisi, etiketlerin değişim sürecine pazar geceden itibaren başladıklarını söyledi. Yetkili, “Mesaimiz pazar gününden itibaren başladı. Büyük bölümünü de bugün (dün) sabah itibariyle etiketlemeye başladık. Bazı ürünlere yetişemesek de kasalarda mutlaka indirim yansıtıyoruz. Müşteriler de çok dikkatli. Etikette indirim göremediği ürünü kasada kontrol ediyor. Akşama kadar tüm etiketleri değiştirmiş oluruz. Küçük marketlerde değişim süreci kolay olabiliyor ama büyük marketlerde iş zaman alıyor” dedi.

‘MEMNUNUZ AMA...’

KDV indirimlerinin yansıtılmasının ardından marketlere giden vatandaşlar ise fiyatların değişmesinden memnun olduklarını ancak son 1 yılda artan fiyatlarla kıyaslandığında bir miktar daha indirim gerektiğini vurguluyor. Market reyonlarında indirimli fiyatları inceleyen bir vatandaş, “Yapılan indirimler tabii ki iyi oldu. Geçen haftaya kadar ‘fiyatlar bu şekilde artmaya devam ederse ne yapacağız’ diye kara kara düşünüyorduk. Temel gıda ürünlerinde fiyatlar bir miktar inmiş gözüküyor ancak geçen seneye kıyasla hâlâ çok yukarıda. Memnunuz ama daha indirim şart” diye konuştu.

TOPTANCILAR FİYAT DÜŞÜRÜYOR

İndirimlerle alakalı toptancılar cephesinin de nabzını tuttuk. 2-3 gün sonra fiyatlamanın daha sorunsuz yapılacağının altını çizen İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, şunları söyledi:

“Yapılan indirimler öncelikle tüketicinin yararına oldu. Toptancılar olarak biz de fiyatlarımızı güncellemeye başladık. Yeni alınacak ürünlerde indirimler daha sorunsuz olacaktır. Çünkü eski alınan ürünlerde KDV girişi yüzde 8, çıkışı ise yüzde 1 oluyor. Bu sorun da en fazla 2-3 gün sürer sonrasında ise sorunsuz bir şekilde fiyatlama yapılacaktır. Alınan kararı toptancı esnafı olarak memnuniyetle karşıladık. İndirimlerin devamının gelmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.”

ETİKETLER FİYATLARA YETİŞMEKTE ZORLANDI

Dün sabah itibarıyla birçok market çalışanı KDV indirimlerini etiketlere yansıtmak için çok yoğun mesai harcadı. Bazı büyük marketlerde indirimli etiketlerin büyük kısmı sabah saatleri itibariyle yetişemedi. Bu marketler çareyi indirimli fiyatları kasalara yansıtmakta buldu. Reyonlara asılan duyurularda “14 Şubat tarihli temel gıda ürünlerindeki KDV değişikliği kasalarımıza yansıtılmış olup, etiketlerimiz de güncellenmeye başlanmıştır. En kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.

TEMİZLİKTE DE KDV İNSİN TALEBİ

Altunbilekler Market Yönetim Kurulu Başkanı eski TPF Başkanı Mustafa Altunbilek de, şu ifadeleri kullandı: “Geç kalınmış ancak çok doğu bir karar oldu. Böylece tüketiciler için doğru bir adım atıldı. Kararın ardından gece 12’de fiyatlama çalışmasını bitirdik. Etiket değişimi için ekstra mesai yaptık. Sabaha karşı fiyatlama çalışmasını bitirdik. Ancak tüketicinin yararına olacak bu çalışmada ekstra mesaiyi zevkle yaptık. Dün sabah saatlerinde denetime de geldiler gelen ekiplerden teşekkür aldık. Bizler de ekstra indirimler yaptık. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Rekabet olduğu için yılın tamamında indirimler düzenliyoruz. Buna devam edeceğiz. Yapılan KDV düzenlemesi ile ilk adım atılmış oldu. Eğer temizlik ürünlerinde de yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 10 düşerse tüketicilere çok yararı olacaktır. Çünkü bunlar da evin temel ihtiyacı.” (Hürriyet)