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    EkonomiMarket fiyatlarıyla ilgili bakanlıktan son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi
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    Market fiyatlarıyla ilgili bakanlıktan son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi

    Market fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." dedi.

    13.02.2022 - 12:58 | | DHA
    Market fiyatlarıyla ilgili bakanlıktan son dakika açıklaması! 81 ile yazı gönderildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını, pazartesi günü itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

    Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

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