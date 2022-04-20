°
Şehir seçiniz
    BİST2.519-0.02EURO15.940.81USD14.670.15ALTIN919.150.07
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Ekonomiİndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek
    HaberlerEkonomi Haberleri İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek
    ABONE OL

    İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

    Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasında her yılın başında belirlenen ilaç indirimlerini bazı firmalar uygulamıyor. Bu durum kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yüksek fark ödenmesine neden olacak. Örneğin yıl başında SGK sisteminde 1000 TL olan bir ilaç, indirimin kaldırılması nedeniyle 1400-1500 TL'ye çıkabiliyor. SGK 1000 TL üzerinden ödeme yaptığı için aradaki fark hastalara ek ödeme olarak çıkıyor. Peki, sorunun çözümü için hangi öneri geldi? Detaylar haberimizde...

    20.04.2022 - 13:40 |
    İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

    İlaca ulaşımda sıkıntı kapıda. SGK ile ilaç firmaları arasındaki sene başında yapılan iskontolu yani indirimli fiyat uygulaması son dönemde birçok ilaç firmasınca uygulanmamaya başladı. Bu durum ilaçlarda hastalara ek bir maliyet çıkmasına yol açmaya başladı.

    "FİRMA İNDİRİM VAAT EDİYOR AMA SİSTEMDE YAPMIYOR"

    Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç firmalarının ekonomik şartları gerekçe göstererek vaat ettikleri indirimi uygulamaması üzerine hastaların yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. "Burada şöyle bir durum var. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu indirim yapmayı vaat ediyor firmalar ama sistemde bunu yapmadıkları için eczaneler bunu vatandaştan alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmiş olacaklar. Dolayısıyla hastanın cebinden çıkacak" dedi.

    BÖBREK, EPİLEPSİ, KANSER İLAÇLARINDA FARK ÇIKACAK

    Aralarında epilepsi, kanser, böbrek hastaları da dahil 60’a yakın ilaç için hastalar cebinden fark ödeyecek. Sene başında belirlenen fiyatlardaki indirimlerden ilaç firmaları vazgeçemeye başladı. SGK da yıl başındaki fiyatları ödemeye devam edince, hastalar eczacılarla karşı karşıya geldi. Örneğin yıl başında SGK sisteminde 1000 TL olan bir ilaç, indirimin kaldırılması nedeniyle 1400-1500 TL'ye çıkabiliyor. SGK 1000 TL üzerinden ödeme yaptığı için aradaki fark hastalara ek ödeme olarak çıkıyor.

    İLAÇ SIKINTISINA ÇÖZÜM NE?

    Eczacılar Birliği Başkanı Üney, mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. Çözüm önerisini anlattı. "Bunun çözümü SGK ile firmalar arasında bir düzenleme yapılarak yeniden bu iskontoların SGK'ya verilmesi sağlanacak veya farklı bir şekilde aralarında bir uzlaşı sağlanacak" diye konuştu. (CNN Türk)

    Zam gelecek! Sebze-meyveye fiyatları artacak
    İlgili Haber
    Zam gelecek! Sebze-meyveye fiyatları artacak
    Tatile çıkacaklara flaş uyarı! Kiralık yazlık ve villa...
    İlgili Haber
    Tatile çıkacaklara flaş uyarı! Kiralık yazlık ve villa...
    Akbank faizsiz kredi! 7500 TL’ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı! Akbank faizsiz kredi şartları ne?
    İlgili Haber
    Akbank faizsiz kredi! 7500 TL’ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı! Akbank faizsiz kredi şartları ne?
    Altın fiyatlarında sert hareket! Zirve sonrası tepetaklak oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın...
    İlgili Haber
    Altın fiyatlarında sert hareket! Zirve sonrası tepetaklak oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın...
    Satılık ev fiyatları uçtu! Konutta yeni vurgun...
    İlgili Haber
    Satılık ev fiyatları uçtu! Konutta yeni vurgun...
    Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Kripto paralarda yeni rekor, ilk kez olacak, tarih verildi
    İlgili Haber
    Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Kripto paralarda yeni rekor, ilk kez olacak, tarih verildi

    GÜNCEL HABERLER

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

    İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

    İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Çernihiv'de patlayıcı temizliği

    Sıradaki Haber
    A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

    A101 kataloğu 21 Nisan 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022

    Sıradaki Haber
    Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

    Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

    Sıradaki Haber
    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

    Sıradaki Haber