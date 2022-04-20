İndirimler geri alınıyor! Fiyat farkını vatandaş ödeyecek

İlaca ulaşımda sıkıntı kapıda. SGK ile ilaç firmaları arasındaki sene başında yapılan iskontolu yani indirimli fiyat uygulaması son dönemde birçok ilaç firmasınca uygulanmamaya başladı. Bu durum ilaçlarda hastalara ek bir maliyet çıkmasına yol açmaya başladı.

"FİRMA İNDİRİM VAAT EDİYOR AMA SİSTEMDE YAPMIYOR"

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç firmalarının ekonomik şartları gerekçe göstererek vaat ettikleri indirimi uygulamaması üzerine hastaların yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. "Burada şöyle bir durum var. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu indirim yapmayı vaat ediyor firmalar ama sistemde bunu yapmadıkları için eczaneler bunu vatandaştan alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmiş olacaklar. Dolayısıyla hastanın cebinden çıkacak" dedi.

BÖBREK, EPİLEPSİ, KANSER İLAÇLARINDA FARK ÇIKACAK

Aralarında epilepsi, kanser, böbrek hastaları da dahil 60’a yakın ilaç için hastalar cebinden fark ödeyecek. Sene başında belirlenen fiyatlardaki indirimlerden ilaç firmaları vazgeçemeye başladı. SGK da yıl başındaki fiyatları ödemeye devam edince, hastalar eczacılarla karşı karşıya geldi. Örneğin yıl başında SGK sisteminde 1000 TL olan bir ilaç, indirimin kaldırılması nedeniyle 1400-1500 TL'ye çıkabiliyor. SGK 1000 TL üzerinden ödeme yaptığı için aradaki fark hastalara ek ödeme olarak çıkıyor.

İLAÇ SIKINTISINA ÇÖZÜM NE?

Eczacılar Birliği Başkanı Üney, mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. Çözüm önerisini anlattı. "Bunun çözümü SGK ile firmalar arasında bir düzenleme yapılarak yeniden bu iskontoların SGK'ya verilmesi sağlanacak veya farklı bir şekilde aralarında bir uzlaşı sağlanacak" diye konuştu. (CNN Türk)