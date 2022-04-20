Altın fiyatlarında sert hareket! Zirve sonrası tepetaklak oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Tarihi zirvesi sonrası altın fiyatları resmen çakıldı. Ülkeler art arda faiz kararlarını açıkladı, altın fiyatlarından sert hareketler geldi. IMF’nin ‘küresel ekonomik görünüm’ açıklaması ve Fed’in alacağı faiz kararı tahminleri altın piyasasına damga vurdu. Hafta başında 5 haftanın zirvesi olan 1998.4 doları gören ons altın, 1944 dolar seviyesine geriledi. En yüksek 941 lirayı gören gram altın ise şu sıralar, 916 liradan alıcı buluyor. Son kapanışını 1.513,00 lira seviyesinde yapan çeyrek altın da 1.505,00 liradan işlem görüyor. IMF’den gelen açıklama tarihi yükselişe darbe vururken, uzmanlardan uzun vadeli işlemler için yeni rekor tahminleri geldi. Peki altın fiyatları daha düşecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altında yeni rekor ne olacak? İşte altın fiyatlarında son tahminler ve gelişmeler...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. En güvenli liman olarak görülen altında fiyatlar, şok etkisine neden oldu. Mayıs ayı başında toplanacak olan FED faiz kararının 50 baz puanlık bir artışa gidilmesi yönünde olması Rusya-Ukrayna savaşından olumlu bir haberin gelmiyor olması altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden olurken, IMF’nin raporu altın fiyatlarını tepetaklak etti. İşte altın fiyatlarında son durum....
Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken sermaye piyasasının aktörleri de hareketlerini buna göre gerçekleştiriyor. Altın fiyatları da sert hareketler yapmaya başladı. Ons bazında hızlı hareketler gösteren altın düşüşe geçti. Ülkelerin merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırımını tercih etmesi küresel büyümenin önünde engel oluşturabileceğini değerlendiren IMF, küresel ekonomik görünümün yılbaşından bu yana kötüleştiğini açıkladı. Bu gelişme altına olan talepte gerileme yarattı.
Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan küresel ekonomideki durgunluk, pandeminin hızının yavaşlamasıyla birlikte eski günlerine dönmeye başlamasıyla umutlar artmaya başlamıştı. Ancak bu durum da talepteki artış, arzdaki kısıntılar ve hammaddeye erişim noktasında oluşan sıkıntılar nedeniyle ters tepki ve enflasyonu ortaya çıkardı. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yönelirken son günlerde ekonomi otoritesi kurumlardan gelen açıklamalar altında seyri değiştirdi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR
Küresel piyasalarda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri her geçen gün daha da ortaya çıkmaya başladı. İlk başlarda petrol fiyatlarıyla ortaya çıkan yükseliş eğilimi her iki ülkenin de hakim olduğu tarım ürünleri üzerinde de gerçekleşmeye başladı. Rusya’da bulunan nadir ve değerli metallerin arzının azalması, elektronikte kullanılan gaz ve hammaddelerin büyük kısmının bu ülkelerden temin edilmesi arz sorunu yarattı. Otomotiv sektörü çip krizini yılın ilk yarısında atlatmayı planlarken henüz krize yönelik bolluk oluşmadı ve bazı markalar fabrikalarını geçici olarak kapatmayı sürdürüyor.
FED’İN FAİZ HAMLELERİ HIZ KAZANACAK
ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte Fed’in hızlı faiz artırım adımlarını uygulayabileceği görüşü öne çıkmaya başladı. Sözlü yönlendirmeyle faizin ne kadar artabileceğinin sinyallerini vermeye başlayan Fed, kısa sürede enflasyon balonunu söndürmeye niyetli olduğunu her açıklamasında belirtiyor. Fed’in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapması beklenirken sürpriz olarak 100 baz puan artışın da görülebileceği beklentisi var.
ALTINDA PSİKOLOJİ BOZULUYOR
Savaşın Altın üzerine olan etkisi de psikolojik olarak da öne çıkıyor. Savaş gibi olağanüstü durumlarda halkın altına olan talebi hep artış göstermiştir. Altını enflasyona karşı koruma olarak gören halk nakit paradan çıkıp altına yönelmeye başlamıştı. Tarihi yüksek seviyelere doğru emin adımlarla yürüyen altının kaderini IMF’in yaptığı açıklamalar bozdu.
IMF GİDİŞATTAN TEDİRGİN
IMF, küresel ekonomik görünümün Ocak ayından bu yana ciddi şekilde kötüleştiğini, Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini ve böylece ekonomide öngörülen toparlanmanın gerçekleşebileceğini belirtti.
Çin’de yine yüksek vaka sayılarının görünmesiyle birlikte de ekonomik aktivitenin yavaşladığını belirten IMF, küresel tedarik zincirinde yeniden darboğaza girilebileceği uyarısını verdi. Ülkeler için enflasyon rakamı revizesini yukarı yönlü yapan IMF, büyüme için ise rakamları aşağı çekti.
ONS ALTIN DÜŞÜŞTE
Hafta başında 5 haftanın zirvesi olan 1998.4 doları gören ons altın IMF'in açıklamalarıyla birlikte yönünü hızlı şekilde aşağı çevirdi. Ons altın sadece 3 günde yüzde 3 oranında düşüş yaşadı. Haftaya 1974 dolardan başlayan ve 1998 dolara kadar yükselerek hareketini sürdüren ons altın bugün en düşük 1940 doları gördü. Şu sıralar ons altın 1944 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBETTİ
Gram Altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak kayıplarını artırmaya başladı. Döviz kurlarında da bir miktar gerileme yaşanınca gram altın düşüşünü bir miktar daha hızlandırmış oldu. Gram altın haftaya 928.8 liradan başlangıç yaptı ve hafta içinde en yüksek 941 lirayı görmüştü. Bugün ise en düşük 914 lira, en yüksek de 919 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 916 liradan alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.513,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Nisan itibariyle 1.491,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.505,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ
Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46’sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31’lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23’ü ise çekimser kaldı.
Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72’si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16’sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12’si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım’dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.
Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.
“ALTIN SATMAYACAĞIZ, HATTA DAHA FAZLA EKLEMEK İSTİYORUZ”
Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.
Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.”
ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLAN 4 MADDE
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD'de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed'den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Faiz artırımı, sıkı para politikası ve 'Şahin' açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.
4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aştı. Dolar/TL'de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.
ALTINDA KITLIK OLACAK
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları..
Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…
Bu rakamdan altın alınır mı?
Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…
Altın yerine Euro ve Sterlin alırdım
Bu haftaya yükselişle başlayan bir ons altın var… Ben elimdeki TL ile bu fiyattan gram altın alır mıyım, elimdeki dolarla ons altın satın alır mıyım?.. Ben olsam almazdım… Onun yerine Euro ve Sterlin alırdım…
Merkez Bankasının faiz kararlarını da eleştiren İslam Memiş, "2020 yılında Merkez Bankaları Covid-19 nedeniyle art arda faiz indirimi yapmıştı. Biz ise tam tersi faiz artırımı yapmıştık. 6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine girdik" dedi. Memiş kanalındaki videoda şu değerlendirmeleri yaptı:
Bakalım bu işin sonu ne olacak. Aslında TL'deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL'ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem karşımızda var.
Kıtlık ekonomisi olacak
Aylar öncesinde söylemiştim, nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum mayıs ve haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, haziran ile eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayısta da başlayabilir ama çok konuşulmaz.
Alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor!
Haziran ayından itibaren bütün dünya hiperenflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak. Gıdaya ulaşım, alım gücünün azalması gibi birçok manşetler görmeye başlayacak. Bu öngörümde değişiklik yok, alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek. Malın değeri artacak, paranın değeri düşecek."
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
ÇEYREK ALTIN FİYATI
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
ALTIN/ONS ($) FİYATI
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
YARIM ALTIN FİYATI
ZİYNET ALTINI FİYATI