İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

Kredi kullanmaya karar veren ya da 'Acaba kredi mi çeksem' diye kafasında soru işareti bulunan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesi tatil planı yapanlar ya da çeşitli ihtiyaçları için nakit paraya gereksinim duyan herkes kendilerine en uygun kredi faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını detaylıca araştırıyor. İhtiyaç kredisinde birçok bankanın sunduğu faiz oranı 1,70 seviyesinin altına düştü.

FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR



Belirlenen faiz oranları kişinin kredi notuna ve alınan kredinin vadesine göre değişiklik gösteriyor.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında bankaların duyurduğu güncel rakamlar ne? 10 bin lira kredi çeken kişinin geri ödeme planı nasıl olacak? İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranlarındaki son durum...

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI



(İhtiyaç kredisi hesaplaması 10.000 TL üzerinden yapılmıştır)

Bankaların 26 Nisan 2022 itibarıyla açıkladığı son kredi faiz oranları:

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2.55

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 1.008,22 TL

Toplam geri ödeme: 12.098,64 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,89

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 1.032,89 TL

Toplam geri ödeme: 12.394,71 TL

ING İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,64

Vade: 12

Aylık Taksit tutarı: 944 TL

Toplam geri ödeme: 11.324,88TL

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1.67

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 945,83 TL

Toplam geri ödeme: 11.349,92 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2.18

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 981,73 TL

Toplam geri ödeme: 11.780,80 TL

İş Bankası (Bayram Kredisi Sigortalı) İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,90

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 961,93 TL

Toplam geri ödeme: 11.543,16 TL

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,79

Vade:12

Aylık taksit tutarı: 954,21 TL

Toplam geri ödeme: 11.450,53 TL

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,58

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 1.010,39 TL

Toplam geri ödeme: 12.124,61 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,35

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 993,86 TL

Toplam geri ödeme: 11.926,32 TL

Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2.09

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 975,34 TL

Toplam geri ödeme: 11,704.08 TL

Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,89

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 961,23 TL

Toplam geri ödeme: 11.534,78 TL

Halkbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,71

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 948,62

Toplam geri ödeme: 11.383,44 TL

HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,09

Vade:12

Aylık taksit tutarı: 1.047,55 TL

Toplam geri ödeme: 12.570,57 TL

ICBC Bank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,01

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 969,68 TL

Toplam geri ödeme: 11.636,16 TL

Odeabank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,51

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 1.005,34 TL

Toplam geri ödeme: 12.064,14 TL

Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,50

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 1,004.62

Toplam geri ödeme: 12,055.44

VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,91

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 962,64 TL

Toplam geri ödeme: 11.551,61 TL

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,79

Vade: 12

Aylık taksit tutarı: 954,21 TL

Toplam geri ödeme: 11.450,53