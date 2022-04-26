İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...
Son dakika kredi açıklaması! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve diğer bankalar tek tek duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde nakit para ihtiyacı olan ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda vatandaş banka kredilerine yönelmeye başladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar taksitleri, geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. İhtiyaç kredileri için bankalar faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerine duyurdu. Bayram öncesi birçok bankanın sunduğu faiz oranı, 1,70 seviyesinin altına düşmüş durumda. Peki güncel kredi faiz oranları ne? Kredi faiz oranlarında en uygun olan banka hangisi?
Kredi kullanmaya karar veren ya da 'Acaba kredi mi çeksem' diye kafasında soru işareti bulunan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesi tatil planı yapanlar ya da çeşitli ihtiyaçları için nakit paraya gereksinim duyan herkes kendilerine en uygun kredi faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını detaylıca araştırıyor. İhtiyaç kredisinde birçok bankanın sunduğu faiz oranı 1,70 seviyesinin altına düştü.
FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR
Belirlenen faiz oranları kişinin kredi notuna ve alınan kredinin vadesine göre değişiklik gösteriyor.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında bankaların duyurduğu güncel rakamlar ne? 10 bin lira kredi çeken kişinin geri ödeme planı nasıl olacak? İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranlarındaki son durum...
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
(İhtiyaç kredisi hesaplaması 10.000 TL üzerinden yapılmıştır)
Bankaların 26 Nisan 2022 itibarıyla açıkladığı son kredi faiz oranları:
DenizBank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: % 2.55
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.008,22 TL
Toplam geri ödeme: 12.098,64 TL
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: % 2,89
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.032,89 TL
Toplam geri ödeme: 12.394,71 TL
ING İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,64
Vade: 12
Aylık Taksit tutarı: 944 TL
Toplam geri ödeme: 11.324,88TL
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1.67
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 945,83 TL
Toplam geri ödeme: 11.349,92 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2.18
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 981,73 TL
Toplam geri ödeme: 11.780,80 TL
İş Bankası (Bayram Kredisi Sigortalı) İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,90
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 961,93 TL
Toplam geri ödeme: 11.543,16 TL
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,79
Vade:12
Aylık taksit tutarı: 954,21 TL
Toplam geri ödeme: 11.450,53 TL
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,58
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.010,39 TL
Toplam geri ödeme: 12.124,61 TL
Akbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,35
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 993,86 TL
Toplam geri ödeme: 11.926,32 TL
Anadolubank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2.09
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 975,34 TL
Toplam geri ödeme: 11,704.08 TL
Fibabanka İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,89
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 961,23 TL
Toplam geri ödeme: 11.534,78 TL
Halkbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,71
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 948,62
Toplam geri ödeme: 11.383,44 TL
HSBC İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Vade:12
Aylık taksit tutarı: 1.047,55 TL
Toplam geri ödeme: 12.570,57 TL
ICBC Bank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,01
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 969,68 TL
Toplam geri ödeme: 11.636,16 TL
Odeabank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,51
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.005,34 TL
Toplam geri ödeme: 12.064,14 TL
Şekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,50
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1,004.62
Toplam geri ödeme: 12,055.44
VakıfBank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,91
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 962,64 TL
Toplam geri ödeme: 11.551,61 TL
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,79
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 954,21 TL
Toplam geri ödeme: 11.450,53
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