Altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Altında böyle düşüş görülmedi! Altında düşüş sonrası son dakika açıklaması geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları çok sert düştü. Gram altın fiyatları aylar sonra 900 lira altını gördü. Haftanın ilk işlem gününe 1931 dolardan başlayan ons altın büyük bir kayıp yaşayarak 1891 dolara kadar geri çekildi. Böylelikle ons altın fiyatı son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın en son 29 Mart tarihinde 1890 dolara düşmüştü. Bugüne 1897 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma kaydederek 1905 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz güne 915 liradan başlayan gram altın 898 lira seviyesine indi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı 30 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Bugüne 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 905 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları daha düşecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Eldeki altınlar satılmalı? soruları ise cevabını buldu. Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler geldi. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında gerçekleşen toplantıda 3 yıl aradan sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Fed’in 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
PİYASALAR ‘FED’İ FİYATLIYOR
Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söylemişti. Bu gelişme sonrası hisse ve kripto para piyasalarında satış baskısı hızlanmıştı. Bu durum özellikle güvenli liman olarak görülen altında da satış baskısı yarattı.
Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak tahvil ve dolara yöneldiği görülüyor. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıkarken, dolar küresel çapta güç kazandı.
DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE
6 gelişmiş ülke para biriminin doların karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 101.856’yı aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi bugün 101.608’den işlem görüyor.
ONS ALTIN 1 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ
Haftanın ilk işlem gününe 1931 dolardan başlayan ons altın büyük bir kayıp yaşayarak 1891 dolara kadar geri çekildi.
Böylelikle ons altın fiyatı son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın en son 29 Mart tarihinde 1890 dolara düşmüştü.
Bugüne 1897 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma kaydederek 1905 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1897 dolar, en yüksek ise 1907 dolar seviyeleri görüldü.
Yeniden 1900 dolar pivot seviyenin üzerine çıkan ons altın böylelikle son 1 ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarı çevirdi.
GRAM ALTIN 900 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ
Öte yandan gram altında da ons altına benzer hareketler görülüyor. Geçtiğimiz güne 915 liradan başlayan gram altın 898 lira seviyesine indi.
Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı 30 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.
Bugüne 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 905 liradan işlem görüyor.
Gram altında gün içerisinde en düşük 901 lira, en yüksek ise 906 lira seviyeleri görüldü.
Tekrardan 900 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatı 1 ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçti.
ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, altındaki hareketi açıkladı ve beklentilere işaret etti. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ?
Finans uzmanı Murat Özsoy, ONS altın fiyatındaki gerilemenin arkasında ABD 10 yıllık tahvillerindeki dalgalanmayı işaret etti ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.84 seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp da yüzde 3 seviyelerine hareket etmesi ons altın fiyatında geçtiğimiz hafta geri çekilme yaşanmasındaki başlıca nedeni olduğunu vurgulayan Özsoy, bunun üzerine özellikle ABD dolar endeksinin perşembe günü hafif bir geri çekilme sonrası tekrardan 100 seviyesi üzerine hızlı hareketi de eklenince ons altın fiyatı iyice baskılanmış olduğunu belirtti.
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
954 dolar seviyesine doğru bir yakınsama olmadıkça ve bu seviyenin üzerinde bir kapama görmediğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz ortamda ons altında yeniden bir yükseliş trendinin başladığının söylenemeyeceğini açıklayan Biz Finans Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Eğer ons altın 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak FED toplantısına 1928-1943 dolar aralığında girerse beklenen 50bps artış sonrasında yükseliş trendine geçmesi biraz daha ertelenebilir.
Ons altının yeniden 1954 dolar üzerine çıkış yapabilmesi için ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum.
Enflasyonist riskler devam ettiği müddetçe güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz enstrüman şu anda küresel ekonomilerde ons altına yerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri olarak ön plana çıkıyor. Gram altın tarafında ise 914 TL altında yakalayabilecek fiyatların alım fırsatları olarak görülüyor” dedi.
DOLAR/TL DİRENCİNİN KIRILMASI ALTINI NEREYE TAŞIR?
Dolar/TL kurunun 14.84TL seviyesinde uzun süredir önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğüm eşiğin aşılması sonrasında gram altının ilk etapta 929 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Özsoy, “Eğer ons altın fiyatı şu andaki seviyelerinde kalsa bile dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını yukarıya taşımaya yetecektir.
929TL seviyesinin ardından da 935TL seviyelerine kadar elde tutma pozisyonda kalmak şu andaki görünümde en baz senaryo olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı. Memiş "Gram Bugün altın fiyatları düşerken bunu alım fırsatı olarak görün. Gram altın 910 liranın altına kadar indi. Bu fırsatı Mayıs'tan sonra zor bulursunuz" dedi. Elinde altın ve dolar olanları uyaran Memiş, "Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır" dedi.
Memiş "Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider" diye konuştu.
"Altını hayatımızdan çıkaramazlar" diyen Memiş "Altın ve gümüş gerçek paradır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış. Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. Altın mı dolar mı? Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profili her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları soranlar alayım mı satayım mı? Ben gelenekçi insanım" diye konuştu.
"Dünyada 3 tane olimpik havuzu dolduracak kadar altın var" diyen İslam Memiş "Bitti. Sınırlı bir varlık 2050 den sonra bulunamayan altın. Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altında sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz kuyumcular ortadan kalktıktan sonra anca müzelerde uzaktan bakacağız. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır" dedi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.449,73 SATIŞ FİYATI: 1.482,43
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.890,40 SATIŞ FİYATI: 2.964,86
TAM ALTIN NE KADAR?
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.980,13 SATIŞ FİYATI: 6.129,19