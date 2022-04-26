Kira artışları ile ilgili flaş gelişmesi! Ve belli oldu

Ülke gündeminde önemli başlıklardan biri artan kiralar. Endeksa’nın araştırması da yaşanan artışı ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre ülke genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 95.5, son 4 yılda ise yüzde 133.2 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare Kira 32.9 TL, ortalama kira 3 bin 746 TL, Konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu. Son 3 aya bakıldığında kiralar ocak ayında yüzde 6.3, şubat ayında yüzde 13.6, mart ayında ise yüzde 15.7 arttı.

EN ÇOK NEREDE ARTTI?

Ülke genelinde Muğla, İstanbul ve Antalya’da yaşanan artış dikkat çekti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla talebin arttığı Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı yüzde 161.4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira ise 6 bin 416 TL. İstanbul’da kiralar son 1 yılda yüzde 133.3 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 58 TL, ortalama kira ise 3 bin 846 TL olarak hesaplandı. Rusya ve Ukrayna talebi ile kiraların fahiş yükseldiği Antalya’da ise son 1 yılda yüzde 161.3 artış yaşandığı belirtildi. Şehirde ortalama metrekare kira 53 TL’ye çıktı. (Hürriyet)