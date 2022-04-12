Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Ana gündem maddesi KDV düzenlemesinin sahaya yansımaları ve enflasyonun düşürülmesi için atılacak olan adımlar olan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu Kabine’de İşbaşı eğitim programı kapsamında, ücret ve destek primleri ile çiftçinin kiraladığı hazine arazileri ile ilgili önemli kararlar alındı. Peki, Hazine arazisi kiralamada başvuru süreci kaldırıldı mı? Ecrimisil bedeliyle 10 yıl kiralayan satın alabilecek mi? 2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresi uzatıldı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları…

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“Çiftçilerimizi ecrimisil bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir.

2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."