°
Şehir seçiniz
    BİST2.4640.60EURO15.82-0.89USD14.60-0.38ALTIN925.300.45
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Ekonomiİşverene 6 ay prim desteği! İşbaşı eğitim programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
    HaberlerEkonomi Haberleri İşverene 6 ay prim desteği! İşbaşı eğitim programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
    ABONE OL

    İşverene 6 ay prim desteği! İşbaşı eğitim programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan önemli kararlar çıktı. Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmele ele alındı. Salgında gelinen son nokta, ekonomideki son durum, KDV düzenlemesi gibi konuların ele alındığı toplantıdan önemli kararlar çıktı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İşverene 6 ay prim desteği ne zaman verilecek? İşbaşı eğitim programı nedir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

    12.04.2022 - 19:35 |
    İşverene 6 ay prim desteği! İşbaşı eğitim programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı kritik toplantıdan önemli kararlar çıktı. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Peki, İşverene 6 ay prim desteği ne zaman verilecek? İşbaşı eğitim programı nedir?

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

     "İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."

    Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyatlardaki balon sönecek
    İlgili Haber
    Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyatlardaki balon sönecek

    GÜNCEL HABERLER

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Düğün hazırlığında olan çiftlere önemli uyarı! Altınlar sahte çıkıyor...

    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hazine arazisi kiralamada başvuru süreci kaldırıldı mı? Ecrimisil bedeliyle 10 yıl kiralayan satın alabilecek mi?

    Hazine arazisi kiralamada başvuru süreci kaldırıldı mı? Ecrimisil bedeliyle 10 yıl kiralayan satın alabilecek mi?

    Sıradaki Haber
    Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

    Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber
    New York metrosunda saldırı! Seferler durduruldu, yaralılar var

    New York metrosunda saldırı! Seferler durduruldu, yaralılar var

    Sıradaki Haber
    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....

    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....

    Sıradaki Haber