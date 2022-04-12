İşverene 6 ay prim desteği! İşbaşı eğitim programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı kritik toplantıdan önemli kararlar çıktı. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Peki, İşverene 6 ay prim desteği ne zaman verilecek? İşbaşı eğitim programı nedir?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."