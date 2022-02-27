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    EkonomiGoogle'dan Rusya kararı! Engellendi
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    Google'dan Rusya kararı! Engellendi

    Google'ın sahip olduğu YouTube, Russia Today (RT) ve Rus devletinin desteklediği diğer medya kuruluşlarının kanalları üzerinden reklam satışına yasak getirdi. Google Sözcüsü Michael Aciman yeni gelişmeler karşısında ek adımlar atabileceklerini duyurdu.

    27.02.2022 - 10:56 |
    Google'dan Rusya kararı! Engellendi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ederken Google, Rusya devleti bağlantılı yayın organlarının para kazanmasını engelleme kararı aldı.

    TÜM PLATFORMLARDA ENGELLENECEK

    Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerini duyurdu.

    'EK ADIMLAR ATACAĞIZ!'

    Aciman 'olağanüstü durum' sebebiyle, Russia Today kanalının yanı sıra Rus devleti tarafından finanse edilen tüm yayın kuruluşlarının, YouTube'a reklam vermek de dahil olmak üzere Google hizmetlerinde reklam yayınlayamayacağını açıkladı. Aciman, "Yeni gelişmeleri aktif olarak izliyoruz ve gerekirse ek adımlar atacağız" dedi.

    Facebook'u bünyesinde barındıran Meta grubu ve YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya almıştı.

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