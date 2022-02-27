Google'dan Rusya kararı! Engellendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ederken Google, Rusya devleti bağlantılı yayın organlarının para kazanmasını engelleme kararı aldı.

TÜM PLATFORMLARDA ENGELLENECEK

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerini duyurdu.

'EK ADIMLAR ATACAĞIZ!'

Aciman 'olağanüstü durum' sebebiyle, Russia Today kanalının yanı sıra Rus devleti tarafından finanse edilen tüm yayın kuruluşlarının, YouTube'a reklam vermek de dahil olmak üzere Google hizmetlerinde reklam yayınlayamayacağını açıkladı. Aciman, "Yeni gelişmeleri aktif olarak izliyoruz ve gerekirse ek adımlar atacağız" dedi.

Facebook'u bünyesinde barındıran Meta grubu ve YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya almıştı.