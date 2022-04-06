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    EkonomiFiyatı yarı yarıya düştü! Talep yoğun, kısa sürede tükenecek
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    Fiyatı yarı yarıya düştü! Talep yoğun, kısa sürede tükenecek

    Zonguldak’ta tezgahlarda yerini alan istavritin bol olması fiyatları düşürdü. Geçen hafta 40 liradan alıcı bulan istavrit bu hafta 20 liradan alıcı buldu.

    06.04.2022 - 17:08 |
    Fiyatı yarı yarıya düştü! Talep yoğun, kısa sürede tükenecek

     

    Sezonun kapanmasına kısa bir süre kala bollaşan istavrit tezgahta yerini aldı. Geçen hafta 40 liradan satılan istavrit bu hafta bollaşınca yarı yarıya düşerek 20 liradan alıcı buldu. Kasa kasa gelen istavritler satışa sunulurken istavrit kısa sürede tükendi.
    Balık fiyatlarını yarı yarıya düştüğü ifade edem Cemal İncekara, Balık az olsa 40 liradan aşağıya satılmazdı. Şu an 20 liradan satılıyor fiyatlar uygun. Vatandaşlar yesin diye balığı ucuzlattık. Aldığımız fiyata veriyoruz. Vatandaşların ilgisi iyi kısa sürede tükenir balık. Avlanma yasağı 15 Nisan’da bitiyor. Ondan sonra barbun, mezgit onlara başlayacağız” şeklinde konuştu.

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