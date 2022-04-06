Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor. Altın fiyatları 28 Ocak tarihinde yükselen trend hareketine başlamış, Rusya Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu mesajlarla 8 Mart'tan itibaren gevşemeye başlamıştı. Altın, yatırımcıların, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Fed’in daha da şahinleşeceği beklentisiyle aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Ons altın, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve çatışmalar kaynaklı ekonomik düşüşlerden korunmak amacıyla güvenli varlıklara yönelen yatırımcılarla 1.900 doların üstünde işlem görse de yükselen faizler talep üzerinden baskı kurmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2022

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 908,69

SATIŞ: 908,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.469,64

SATIŞ: 1.502,78

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.930,09

SATIŞ: 3.005,56

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.062,27ALIŞ: 6.062,27

SATIŞ: 6.213,34

ALTIN YORUMLARI

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.



Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2,63'ü test ettiğini dile getiren analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.



Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek de katıldığı televizyon programında altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

"ALTIN İÇİN ASIL BELİRTEÇ MERKEZ BANKALARI OLACAK"

Merkez bankalarının sıkı para politikasına geçerek faiz artırım döngüsü içerisinde girmesinin altın fiyatları üzerindeki en büyük baskı olduğunu belirten uzman isim, "Burada önemli olan nokta merkez bankalarının enflasyonu faiz artırarak çözecek mi çözemeyecek mi, bunu görmemiz gerekiyor" dedi.

"ARZ ENDİŞELERİ VE TEDARİK KRİZLERİ PİYASALARIN GÜNDEMİNDE"

Arz endişelerinin devam edecek olmasının, tedarik krizilerinin olmasının merkez bankalarının sıkı para politikasına geçerek talep enflasyonunu düşürse bile, küresel düzeyde enflasyon endişelerinin canlı kalmasının muhtemel olduğunu belirten Çiçek, "Enflasyondan korunma aracı olarak altın yine ön planda kalarak 2.000 dolar ons düzeyine yükselebilir" açıklamasında bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

MAYIS AYINDA FIRTINAYA HAZIR OLUR

Altın tahminleri yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen İslam Memiş gram altın fiyatlarının 1.450 lirayı bulacağı öngörüsünde bulunmuştu. Memiş'ten altın fiyatları ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Gram altın fiyatının nisan ayı içerisinde 900 TL'de seyredeceğine değinen Memiş yatırımcıları uyararak, "900 lira seviyesinin altında alım yapan yaptı, yapamayan kesinlikle çok büyük ziyan içinde olacak… Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya hazır olmak gerekiyor… Küresel piyasalarda ciddi bir anlamda daralma ve FED beklentileri nedeniyle çarşı pazar karışacaktır." ifadelerini kullandı.

NİSANDA KADEMELİ OLARAK ALIM YAPIN

Altın alacaklar için kritik tarihleri açıklayan İslam Memiş, "Kademeli alım yapmak için döviz kurları benim nazarımda şu anda çok ucuz… Gram altın geçen hafta 883’e kadar gerilemişti, dün 900 liraya kadar geriledi…. Tekrar 900 liranın altına sarkınca “alınabilir” bir sevide olacak… Nisan ayı içerisinde kademeli olarak alım yapılmalı ve bu iş bitirilmei." diye konuştu.