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    Ekonomiİstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
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    İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamla ilgili yapılan açıklamada, "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur" denildi.

    06.04.2022 - 16:13 |
    İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

    Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerinin ise  'Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum' şerhi düştüğü vurgulandı.

    Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif  yüzde 195'lik artış yapılarak 2,60 TL'den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif  yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.

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