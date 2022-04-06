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GündemToplu taşıma ücretleri! İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife!
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Toplu taşıma ücretleri! İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife!

Toplu taşıma ücretleri zamlandı. Ulaşıma zam geldi mi, ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 40’lık zam teklifine göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi. Peki, İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İşte ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife…

06.04.2022 - 12:03 |
Toplu taşıma ücretleri! İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren zamlı tarifenin ardından üçüncü kez zam gündemi ile toplandı. Teklifte yüzde 40 zam önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti 5,25 oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından toplu taşıma ücretleri şu şekildedir:

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.

 

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