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GündemİETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?
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İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

İETT zam 2022 araştırmaları yoğunlaştı. UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre iett tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

06.04.2022 - 12:44 |
İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki tarihi artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Toplu taşıma esnafının  fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti. İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi ve İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı. Peki, İETT zammı yüzde kaç oldu? İşte İETT zam 2022

İETT ZAM 2022 TARİFESİ

Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,
Tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye
Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye
İilk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi.

Sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye,
taksi kısa mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye,
minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e çıkarıldı.
Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye,
personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye
Taksi Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

İETT zam 2022 İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL

 

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